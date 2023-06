Rosja planowała wysadzenie zapory na Dnieprze? Kilka dni wcześniej wprowadzono zmiany w prawie

6 czerwca Rosjanie wysadzili zaporę na Dnieprze w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim. Okazuje się, że to działanie mogło być zaplanowane, ponieważ kilka dni wcześniej zaczęło obowiązywać rozporządzenie dotyczące katastrof niebezpiecznych obiektów.

Wojna w Ukrainie. Rosja uchwaliła rozporządzenie dot. braku badania technicznych katastrof

Premier Rosji Michaił Miszustin 30 maja podpisał rozporządzenie Rządu Federacji Rosyjskiej nr 873 dotyczące "Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej, obwodu zaporoskiego i obwodu chersońskiego".

Wysadzenie zapory na Dnieprze. Ukraińskie służby ratują zwierzęta

Według jednego z punktów rozporządzenia, "do dnia 1 stycznia 2028 r. nie będą prowadzone badania techniczne katastrof, do których doszło w niebezpiecznych obiektach produkcyjnych oraz wypadków na obiektach hydrotechnicznych powstałych w wyniku działań wojennych, sabotażu i aktów terroryzmu" - czytamy w rozporządzeniu opublikowanym na rosyjskim portalu z aktami prawnymi obowiązującymi w kraju. Rozporządzenie ma obowiązywać również na okupowanych terenach Ukrainy.

Wysadzenie zapory na Dnieprze. Ukraińcy podają nowe informacje

W dokumencie pojawił się też zapis, że do 1 września 2023 r. oraz do 1 marca 2024 r. w obiektach na terenach Donieckiej Republice Ludowej i Ługańskiej Republice Ludowej, obwodach zaporoskim i chersońskim nie obowiązuje część zapisów federalnej ustawy o bezpieczeństwie przemysłowym niebezpiecznych zakładów produkcyjnych i budowli hydrotechnicznych - przekazała Ukraińska Prawda.

Wojna w Ukrainie. "Rosyjscy terroryści niszczący zaporę"

Informację o wysadzeniu tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce, czyli w okupowanej przez Rosjan części obwodu chersońskiego, przekazały 6 czerwca Siły Zbrojne Ukrainy. "Rosyjscy terroryści niszczący zaporę elektrowni wodnej w Kachowsku tylko potwierdzają całemu światu, że trzeba ich wypędzić z każdego zakątka" - napisał 6 czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i opublikował nagranie, przedstawiające zniszczoną zaporę.

Jej zniszczenie stanowi zagrożenie dla Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Ukraińska Państwowa Agencja Energii Atomowej Energoatom przekazała, że obecnie sytuacja okupowanej przez Rosjan elektrowni nie jest zagrożona.

"W wyniku detonacji poziom wody w zbiorniku Kachowka gwałtownie spada, co stanowi dodatkowe zagrożenie dla czasowo okupowanej elektrowni jądrowej Zaporoże. Woda ze zbiornika Kachowka jest potrzebna elektrowni do zasilania kondensatorów turbin ZNPP i systemów bezpieczeństwa. Obecnie zbiornik chłodniczy elektrowni jest zapełniony: od godz. 8:00 stan wody wynosi 16,6 m, co jest wystarczające dla potrzeb elektrowni" - przekazał Energoatom.