We wtorek 6 czerwca ukraińskie władze poinformowały o wysadzeniu przez Rosjan zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej na rzece Dniepr. Po zdarzeniu zagrożonych zalaniem może być nawet 80 miejscowości. Powódź niesie też niebezpieczeństwo dla pracy okupowanej przez siły rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Z już zalanych miejscowości, trwa ewakuacja mieszkańców, całemu regionowi grozi klęska ekologiczna. Tysiące ludzi straciło dostęp do wody pitnej. W związku z wysadzeniem tamy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwołał pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Kijowskie władze podały, kto wysadził zaporę na Dnieprze. - To 205. brygada strzelców zmotoryzowanych rosyjskich Sił Zbrojnych - przekazał Mychajło Podolak, doradca prezydenta. Z kolei Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się na posiedzeniu zwołanym na godzinę 22:00 czasu polskiego.

- Rozumiemy, że będą duże problemy z zaopatrzeniem w wodę pitną, nawet w niezalanych miejscach. Konsekwencje tragedii będą jasne za około tydzień. Będzie jasne, co tam zostało - powiedział Zełenski, oceniając zdarzenie jako "absolutnie przygotowaną eksplozję".

Minister ukraińskiego resortu spraw zagranicznych Dmytro Kułeba poinformował, że Unia Europejska zadeklarowała swoją gotowość do udzielenia niezbędnej pomocy humanitarnej, aby złagodzić skutki wysadzenia tamy w Nowej Kachowce. Jak napisał na Twitterze, zapewnił go o tym szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w trakcie rozmowy telefonicznej. "Poinformowałem Josepa Borrella o tym, jak Rosjanie wysadzili zaporę i jakie ma to konsekwencje dla ludzi i środowiska" - dodał Kułeba we wpisie.

Szefowa francuskiego MSZ Catherine Colonna potępiła działania wojsk rosyjskich. - Przekroczono kolejny próg - oświadczyła minister. Stwierdziła, że nie ma żadnych wątpliwości, iż za atakiem, który spowodował zalanie wielu ukraińskich miejscowości, stoją Rosjanie. - To poważny, niewybaczalny, wstrętny czyn - powiedziała Colonna. Jak dodała, spowoduje to długotrwałe konsekwencje dla tysięcy Ukraińców, których już ewakuowano. Polityczka zwróciła również uwagę na fatalne skutki wysadzenia tamy dla środowiska oraz na ryzyko katastrofy nuklearnej w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Wskazała, że według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej sytuacja na miejscu jest "niepokojąca i może szybko się pogorszyć". - Tylko Rosja ponosi odpowiedzialność za tę sytuację. To ona rozpoczęła wojnę, bombarduje, zabija i niszczy infrastrukturę cywilną realizując swój imperialistyczny i nielegalny projekt - podkreśliła szefowa MSZ. Dodała, że Francja przyspieszy wsparcie militarne dla Ukrainy oraz będzie domagała się rozliczenia Rosji za zbrodnie wojenne.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że wysadzenie tamy to kolejna niszczycielska konsekwencja rosyjskiej inwazji. - Dzisiejsza tragedia jest kolejnym przykładem przerażającej ceny wojny dla ludzi - oznajmił Guterres dziennikarzom w Nowym Jorku, dodając, że ONZ "nie ma dostępu do niezależnych informacji na temat okoliczności, które doprowadziły do zniszczenia tamy".

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że trwa mobilizacja wsparcia dla poszkodowanych z powodu kolejnej zbrodni wojsk rosyjskich. "Za pośrednictwem naszego mechanizmu ochrony ludności współpracujemy z państwami członkowskimi, aby szybko dostarczyć pompy, węże strażackie, mobilne stacje uzdatniania wody i łodzie" - napisała von der Leyen na Twitterze. Szefowa Komisji Europejskiej zauważyła, że Rosja będzie musiała zapłacić za zbrodnie wojenne popełnione w Ukrainie, w tym zniszczenie tamy, co stanowi skandaliczny atak na infrastrukturę cywilną i zagraża tysiącom ludzi w regionie Chersonia. - Opowiadamy się za Ukrainą tak długo, jak to konieczne - podkreśliła.

Sytuację skomentował również Andrzej Duda, przebywający na szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki w Bratysławie. Prezydent powiedział, że Rosjanie doprowadzili do kolejnej tragedii w Ukrainie, powodując trudne do oszacowania skutki ekologiczne, ekonomiczne i finansowe. Duda podkreślił, że sprawcy tego czynu powinni ponieść karę. Dodał, że działania Rosji pokazują bezwzględność, okrucieństwo i chęć zniszczenia Ukrainy i jej przyszłości. Prezydent zaznaczył, że kluczowe jest wsparcie udzielane przez państwa NATO oraz sąsiadów Ukrainy tak, aby nie dopuścić do jej zniszczenia. Jak stwierdził polski przywódca, Rosja będzie musiała wypłacić odszkodowania, a bezpośredni sprawcy i ich mocodawcy powinni stanąć przed międzynarodowym sądem.