Państwowa Komisja ds. Pedofilii z pilnym apelem do Sejmu. Rozpoczyna nowy etap

- Apelujemy do Sejmu, by jak najszybciej powołał przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii oraz jej członka; wyrażamy nadzieję, że najpóźniej do połowy lipca taki przewodniczący będzie wyłoniony - mówił we wtorek na konferencji prasowej rzecznik prasowy komisji Błażej Kmieciak. Jednocześnie Państwowa Komisja ds. Pedofilii rozpoczęła badanie spraw uznanych przez prokuratury i sądy za przedawnione.

3 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl