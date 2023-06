9 maja 2023 roku nazwa Kaliningrad została w Polsce zastąpiona nazwą Królewiec. Na postanowienie wydane przez polską komisję ostro zareagował m.in. rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow, który nazwał ją decyzją "graniczącą z szaleństwem". Inaczej jednak na zmianę nazwy ma patrzeć białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka.

Białoruś. Alaksandr Łukaszenka: To nie byłoby złe, gdyby Królewiec znajdował się bliżej Białorusi

W poniedziałek 5 czerwca Alaksandr Łukaszenka spotkał się z gubernatorem obwodu królewieckiego Antonem Alichanowem. Podczas spotkania prezydent przypomniał, że to Białoruś "zawsze" opiekowała się tym regionem.

- Białoruś za czasów Związku Radzieckiego, że tak powiem, była odpowiedzialna za obwód królewiecki, więc zawsze nazywałem go moim regionem. Bałem się, żeby Rosjanie nie pomyśleli, że chcemy go zająć... Chociaż to nie byłoby złe, gdyby Królewiec znajdował się bliżej Białorusi - powiedział Łukaszenka w rozmowie z Alichanowem, zaznaczając, że Białoruś chętnie ponownie wzięłaby odpowiedzialność za te ziemie.

Wspomnienia z czasów ZSRR wywołały na twarzy Łukaszenki wymowny uśmiech. - Ja jestem człowiekiem sowieckim. Wiem, czym był wtedy Królewiec dla Białorusi. Nikt nie dzielił mojego kraju i obwodu królewieckiego. Jest to chyba oczywiste - dodał dalej Łukaszenka.

Królewiec, Królówgród, Königsberg czy Kaliningrad?

Królewiec był osadą zdobytą w 1255 roku przez krzyżaków. Łacińska nazwa grodu oznaczała "królewską górę", która zgodnie z tradycją została nadana na cześć króla Czech, Przemysła Ottokara II. Stąd też polska nazwa regionu opisywana była jako Królewiec lub Królówgród.



Po zdobyciu miasta przez Armię Czerwoną początkowo nazwa nie była zmieniana, jednak w lipcu 1946 roku Rosjanie zmienili ją na Kaliningrad na cześć Michaiła Kalinina (polityka współwinnego masowych zbrodni komunistycznych, w tym zbrodni katyńskiej). Nazwa Kaliningrad została narzucona przez komunistyczne władze ZSRR także w Polsce, chociaż zgodnie z polskim dziedzictwem kulturowym region ten był zawsze Królewcem - stolicą Prus Książęcych i lennem Polski.

W samej Rosji dwukrotnie rozważano, czy nie zmienić nawy Kaliningrad na Korolewiec - a to za sprawą ujawnienia zbrodni, które popełnił Kalinin w czasach stalinowskich. Pod koniec 2012 roku mieszkańcy regionu chcieli nawet zmienić nazwę na Königsberg, a pod petycją w tej sprawie zebrano 400 tys. podpisów osób z całej Rosji. Do zmiany jednak nigdy nie doszło.