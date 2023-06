Policja z Leicester wznowiła poszukiwania Małgorzaty Wnuczek. Polka zaginęła 17 lat temu

Policja z Leicester wydała 6 czerwca komunikat, w którym poinformowała o wznowieniu śledztwa w sprawie zaginionej w 2006 roku 27-letniej Małgorzaty Wnuczek. Poszukiwania mają się rozpocząć w okolicy hrabstwa Hampshire na północny wschód od miasta Winchester w Anglii.

Leicester. Wznowienie poszukiwań Małgorzaty Wnuczek

Detektyw Jenni Heggs przekazała, że od 2006 roku brytyjska policja jest w stałym kontakcie z rodziną zaginionej Małgorzaty Wnuczek. "Od rozpoczęcia śledztwa ponad 2 tys. potencjalnych świadków złożyło zeznania. Jednak nadal nie wiemy, gdzie jest Małgorzata ani co mogło się z nią stać. Przez ponad 17 lat jej rodzina żyła w ciemności i jesteśmy im winni odpowiedź na pytania, które mają"- przekazała Heggs. "Kierując się informacjami przekazanymi nam przez naszych polskich kolegów, prowadzimy przeszukiwanie rzeki Soar w nadziei, że znajdziemy coś, co pomoże nam ustalić miejsce pobytu Małgorzaty" - dodała Heggs w wydanym przez policję oświadczeniu. Poszukiwania rozpoczęto 6 czerwca w rejonie rzeki Soar w okolicach Mill Lane.

Śledczy przyznali, że wpadli na nowy trop dzięki 39-latkowi, który został aresztowany w rejonie Greater Manchester. Policja poinformowała, że postawiono mu zarzuty dotyczące udzielenia pomocy w popełnieniu przestępstwa. Nie ujawniono jednak dokładnych szczegółów.

Leicester. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach zaginionej Małgorzaty Wnuczek

Małgorzata Wnuczek wyjechała do Wielkiej Brytanii w 2005 roku do męża. Para jednak się rozstała i kobieta wróciła do rodzinnego Inowrocławia. Po pewnym czasie ponownie wyjechała, zostawiając córkę pod opieką dziadków. Podjęła pracę w Leicester i została w Anglii. Po raz ostatni była widziana 31 maja 2006 roku. Wracała wówczas autobusem z pracy z Sunningdale Road w Leicester do centrum miasta Leicester, natomiast 29 maja Małgorzata ostatni raz kontaktowała się z rodziną w Polsce. "Apeluję bezpośrednio do mieszkańców Leicester, a w szczególności do naszej polskiej społeczności, aby zgłaszali się, jeśli mają jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc. Możesz myśleć, że to, co wiesz, jest nieistotne, ale może to być coś, co doprowadzi nas do Małgorzaty" - przekazała Heggs.

Wszystkie informacje można przekazywać za pośrednictwem strony internetowej leics.police.uk lub pod numerem 101. Według śledczych wśród mieszkańców Leicester mogą być osoby, które wiedzą, co stało się z zaginioną Polką.