Wysadzenie zapory na Dnieprze. Ukraińskie służby ratują tonące zwierzęta. W wodzie tony oleju

Ukraińskie wojsko poinformowało we wtorek rano, że Rosjanie wysadzili zaporę na Dnieprze w obwodzie charkowskim, co spowodowało zniszczenie 11 z 28 przęseł i wywołało falę powodziową, na której torze znajduje się nawet 80 miejscowości. Ukraińskie MSW zaapelowało do mieszkańców o ewakuację, jednocześnie prosząc, by wszystkie zwierzęta zostały uwolnione tak, by mogły uciec.

