Ukraina ustaliła, kto jest odpowiedzialny za wysadzenie zapory w Nowej Kachowce

Ukraińskie dowództwo sił "Południe" poinformowało we wtorek (6 czerwca), że Rosjanie wysadzili zaporę na Dnieprze w Nowej Kachowce (obw. charkowski). Zniszczonych zostało 11 z 28 przęseł, a na drodze fali powodziowej może znajdować się nawet 80 miejscowości. Władze nie podały wówczas oficjalnych informacji na temat zdarzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Dutkiewicz: Powinniśmy rozpocząć rozmowy na temat źródeł finansowania odbudowy Ukrainy

Nowa Kachowka. Władze ustaliły, kto wysadził zaporę na Dnieprze

"W związku ze zniszczeniem zapory prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa - przekazał na Twitterze sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow.

Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) Wołodymyr Zełenski ogłosił, że do ataku doszło we wtorek (6 czerwca) o godz. 2:50 (godz. 1:50 czasu polskiego - red.). - Rosyjscy terroryści wysadzili od środka hydroelektrownię w Nowej Kachowce; zagrożonych zalaniem jest ok. 80 miejscowości, prowadzimy akcję ratowniczą - dodał. Według wstępnych informacji za wybuch odpowiedzialna jest 205. brygada strzelców zmotoryzowanych rosyjskich Sił Zbrojnych - poinformował doradca szefa Kancelarii Prezydenta Mychajło Podolak, dodając, że zgodnie z Konwencją Genewską, wysadzenie elektrowni jest niewątpliwym użyciem broni masowego rażenia.

Po zniszczeniu zapory wojna w chersońskim zamrożona na kilka miesięcy

Wojna w Ukrainie. Dowódca: Rosja nas nie powstrzyma

Dowództwo wojskowe Ukrainy przewidziało z góry możliwe działania armii rosyjskiej i dokonało odpowiednich kalkulacji, dlatego zniszczenie tamy Nowa Kachówka nie powstrzyma ukraińskich wojsk przed natarciem - poinformował Serhij Najew, dowódca połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy, cytowany przez Ukrinform.

Roman Switan, pułkownik rezerwy Sił Zbrojnych Ukrainy jest przekonany, że okupanci wysadzili tamę, żeby zakłócić forsowanie Dniepru przez SZU w pobliżu Chersonia. - Konsekwencje wysadzenia elektrowni wodnej Kachowskaja są takie, że Ukrainie trudniej będzie sforsować Dniepr, ale wody powodziowe zniszczą też pozycje obronne Rosjan - cytuje jego słowa portal Możemy Wyjaśnić.

Zniszczona tama. Nawet 80 miejscowości w strefie zagrożenia [MAPA]

Atak niesie za sobą wiele konsekwencji. Ucierpi także Krym

Zapora Elektrowni Wodnej w Nowej Kachowce jest jedną z najważniejszych zapór na Dnieprze i ostatnią od strony ujścia rzeki do Morza Czarnego. Ukraińskie władze już w październiku 2022 r. informowały, że Rosjanie ją zaminowali. Atak, który został przeprowadzony, prawdopodobnie nie tylko zakłóci pracę Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, ale także zaszkodzi mieszkańcom Krymu. Więcej informacji o konsekwencjach w artykule: "Jakie znaczenie ma zapora w Nowej Kachowce? To 'broń masowego rażenia'".