Polacy walczą przeciwko Rosjanom. Na nagraniu pokazali, jak "lecą na Bachmut"

Polski Korpus Ochotniczy to jednostka złożona z ochotników z Polski z doświadczeniem bojowym, która 10 maja po długotrwałych szkoleniach i treningach rozpoczęła pierwsze misje w Ukrainie. Od tego czasu współpracowała m.in. z Rosyjskim Korpusem Ochotniczym. 4 czerwca 2023 roku z uwagi na zbyt wiele zgłoszeń do jednostki, poinformowano, że korpus został w pełni sformowany, a rekrutacja oficjalnie została zakończona.

Polski Korpus Ochotniczy "leci na Bachmut"

Polski Korpus Ochotniczy, jak poinformował Rosyjski Korpus Ochotniczy, zajmuje się m.in. zabezpieczeniem konwojowania jeńców, logistyką wojskową czy medyczną. Chęć walki i niesienia pomocy Ukrainie wśród polskich ochotników jest ogromna. W mediach społecznościowych jednostki pojawił się żartobliwy film pokazujący, jak do jadącego samochodu podlatuje w pozie superbohatera jeden z bojowników. Mężczyzna puka w okno kierowcy, a gdy ten uchyla szybę, pyta go: "Którędy na Bachmut?". Po otrzymaniu odpowiedzi "odlatuje" we wskazanym kierunku.

Wideo udostępnione na Telegramie Polskiego Korpusu Ochotniczego nie jest oryginalnym pomysłem. W ubiegłym roku podobne nagranie, w którym rolę superbohatera odgrywał ukraiński żołnierz, także zrobiło furorę w sieci.

Rząd zdystansował się do działań polskich ochotników

Od coraz głośniejszej działalności Polskiego Korpusu Ochotniczego oficjalnie odciął się polski rząd. W komunikacie opublikowanym na Twitterze Stanisław Żaryn wskazał m.in. na brak związku między korpusem a polskim wojskiem. "Opisywany w mediach Polski Korpus Ochotniczy nie jest w żaden sposób powiązany z Siłami Zbrojnymi RP ani żadną instytucją RP. Działań polskich ochotników, wspierających Ukrainę w walce z Rosją, nie należy utożsamiać z władzami RP" - poinformował pełnomocnik rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP.