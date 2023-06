Wysadzenie zapory na Dnieprze. Pieskow komentuje, Ukraińcy podają nowe informacje [TEKST AKTUALIZOWANY]

We wtorek ukraińskie władze poinformowały, że Rosjanie wysadzili zaporę na Dnieprze w Kachowskiej Elektrowni Wodnej. Siły rosyjskie zajęły obiekt już na początku pełnowymiarowej agresji. Ukraińskie władze wielokrotnie wyrażały obawę, że elektrownia może być przez nich wysadzona w powietrze, aby wywołać powódź. Rosjanie zaprzeczają i twierdzą, że za katastrofą stoją Ukraińcy. Co już wiemy na temat zdarzenia?

Co wiemy o wysadzeniu zapory na Dnieprze? [AKTUALIZACJA]

>>> Siły rosyjskie wysadziły zaporę wodną w Nowej Kachowce od środka - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Robimy wszystko, aby ratować ludzi. Zaangażowane są wszystkie służby, wojsko, rząd, biuro" - wskazał.

>>> Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odrzuca oskarżenia wobec Rosji o wysadzenie tamy na Dnieprze. - To był celowy sabotaż ze strony Kijowa. Jednym z jej celów jest pozbawienie Krymu wody, ograniczenie dostaw wody do Kanału Północnokrymskiego - oświadczył.

>>> Doradca szefa Kancelarii Prezydenta Mychajło Podolak przekazał, że według wstępnych informacji, elektrownia wodna w Nowej Kachowce została wysadzona przez 205. brygadę strzelców zmotoryzowanych rosyjskich Sił Zbrojnych.

>>> Burmistrz Nowej Kachowki powiedział, że nocny atak na obiekt doprowadził do zniszczenia zaworów. Woda zaczęła płynąć w dół Dniepru w niekontrolowany sposób. Zniszczonych zostało 11 z 28 przęseł. Przed godz. 12:00 polskiego czasu ukraińskie media podały, że poziom wody w mieście wzrósł o 10 metrów. Zalany został centralny plac. Na nagraniach widać zalany do połowy pałac kultury. W pobliżu budynku zaczęły pływać łabędzie.



>>> Według doniesień zagrożone jest też funkcjonowanie okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, której reaktory chłodzone są wodą z Kachowskiego Zbiornika Wodnego. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wydała komunikat w tej sprawie. Jak zaznaczyła, doprowadziło to do znacznego obniżenia poziomu zbiornika służącego do dostarczania wody chłodzącej do Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Jednocześnie MAEA podkreśliła, że nie ma na razie bezpośredniego zagrożenia dla obiektu. Podobne oświadczenie wydał ukraiński koncern Energoatom. "Monitorujemy sytuację, jest pod kontrolą" - czytamy w komunikacie.

Dlaczego Rosjanie mieliby wysadzić tamę? Prof. Legucka wyjaśnia

>>> Na drodze fali powodziowej może znajdować się nawet 80 miejscowości, w tym Chersoń. Trwa ewakuacja z położonych na prawym brzegu rzeki wsi. Ołeksandr Prokudin, szef chersońskiej administracji państwowej, zwrócił się do mieszkańców miejscowości zagrożonych zalaniem. Poprosił o zabranie dokumentów oraz niezbędnych rzeczy i oczekiwanie na autobusy ewakuacyjne. Jak dodał, mieszkańcy lewego brzegu Dniepru, okupowanego przez Rosjan, również są zagrożeni powodzią.

>>> Wołodymyr Zełenski zwołał pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w związku z wysadzeniem przez Rosjan zapory w Kachowskiej Elektrowni Wodnej. Ukraiński prezydent napisał w mediach społecznościowych, że swoim działaniem "rosyjscy terroryści potwierdzają całemu światu, iż trzeba ich wypędzić z każdego zakątka Ukrainy". "Nie należy zostawiać im ani jednego metra, bo każdy metr wykorzystują do terroru. Tylko zwycięstwo Ukrainy przywróci bezpieczeństwo. I to zwycięstwo nadejdzie. Ani woda, ani rakiety, ani cokolwiek innego nie powstrzyma Ukrainy" - podkreślił.

>>> "Wysadzenie przez Rosjan zapory na Dnieprze jest próbą obrony przed ukraińską kontrofensywą" - tak zniszczenie Kachowskiej Elektrowni Wodnej oceniła rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego "Południe" Natalia Humeniuk. Jak dodała, nie mając już sił na oczekiwanie, skąd nastąpi ukraińska ofensywa, próbują ją właśnie w ten sposób sprowokować. - Nawet po rodzaju uszkodzeń, z wyglądu samej zapory jasno wynika, że detonacja nastąpiła od wewnątrz - podkreśliła.

Zniszczona tama. Nawet 80 miejscowości w strefie zagrożenia [MAPA]

>>> Według szefa ukraińskiego MSZ Rosja spowodowała najprawdopodobniej największą katastrofę technologiczną w Europie od dziesięcioleci. "To odrażająca zbrodnia wojenna" - napisał Dmytro Kułeba.

>>> Skandaliczne działanie - tak sekretarz generalny NATO nazwał wysadzenie tamy w okupowanej przez Rosjan Nowej Kachowce. Jens Stoltenberg napisał na Twitterze, że to potwierdza brutalność wojny rozpętanej przez Rosję w Ukrainie. Dodał, że zniszczenie tamy naraża cywilów na niebezpieczeństwo i powoduje poważne zniszczenia środowiskowe.

