Rosjanie wysadzili zaporę na Dnieprze w Nowej Kachowce (obw. charkowski) - poinformowało we wtorek (6 czerwca) ukraińskie dowództwo sił "Południe". Zniszczonych zostało 11 z 28 przęseł, a na drodze fali powodziowej może znajdować się nawet 80 miejscowości. "Woda osiągnie krytyczny poziom w ciągu pięciu godzin" - przekazał po godzinie 7 rano (6 czasu polskiego) szef władz obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin, którego cytuje agencja Unian.

Wołodymyr Zełenski: Zniszczenie zapory oznacza to samo, co użycie broni masowego rażenia

Zapora Elektrowni Wodnej w Nowej Kachowce jest jedną z najważniejszych zapór na Dnieprze i ostatnią od strony ujścia rzeki do Morza Czarnego. Ukraińskie władze już w październiku 2022 r. informowały, że Rosjanie ją zaminowali. Wołodymyr Zełenski ostrzegał wówczas, że w zbiorniku zasilającym elektrownię w Nowej Kachowce znajduje się 18 milionów litrów sześciennych wody, a zniszczenie tamy oznaczałoby "dokładnie to samo, co użycie broni masowego rażenia".

Jak skomentował wówczas na Twitterze ukraiński ekspert wojskowy i były dziennikarz Wiktor Kowałenko, "wysadzając zaporę na Dnieprze, wojska Putina mogłyby powtórzyć to, co jej dziadkowie ze stalinowskiego NKWD zrobili, wysadzając zaporę w Zaporożu w sierpniu 1941 roku". "Nie spowolniło to niemieckiej ofensywy, ale powódź zabiła tysiące Ukraińców żyjących w dole rzeki" - czytamy we wpisie. Według szacunków historyków działania Sowietów miały kosztować życie od 20 tys. do 120 tys. ludzi.

Jakie znaczenie ma zapora w Nowej Kachowce? Konsekwencje jej zniszczenia

Wysadzenie zapory prawdopodobnie nie tylko zakłóci pracę Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, a także ukraińskich władz i armii, konsekwencji może być znacznie więcej, m.in.:

"ogromna i natychmiastowa" powódź - jak szacują ukraińskie władze, około godz. 12 (czasu polskiego) woda osiągnie poziom krytyczny;

kolejna fala migracji - setki tysięcy ludzi będzie musiała opuścić swoje domy;

susza w dalszej perspektywie - wody z Dniepru może również zabraknąć na okupowanym przez Rosjan Krymie; Kanał Północnokrymski, którym obecnie woda jest dostarczana na Półwysep, zniknie;

paraliż gospodarczy - woda ze zbiornika elektrowni jest rozprowadzana w dużej części południowej Ukrainy i wykorzystywana tam rolniczo oraz przemysłowo;

utrudnienie lub nawet zatrzymanie ukraińskich postępów, ale także rosyjskich - na szczycie zapory przebiega ważna strategicznie droga, którą wykorzystywali wcześniej okupanci.

Zniszczenie zapory w Nowej Kachowce. Ukraina obwinia Rosję, a Rosja - Ukrainę

Nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat zdarzenia. Ukraina winą obarcza Rosję, z kolei Rosja - Ukrainę. Baza donosi, że zapora zawaliła się z powodu wcześniejszych uszkodzeń.

"W związku ze zniszczeniem zapory prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa - przekazał na Twitterze sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow.

Ewakuacja ludności cywilnej z potencjalnych stref zalewowych na prawym brzegu Dniepru odbywa się w miejscowościach: Mykołajiwka, Olhiwka, Lwowo, Tiahinka, Poniatiwka, Iwaniwka, Tokariwka, Prydniprowskie, Sadowe i na wyspie Korabeliw w mieście Chersoń. "Poziom wody podnosi się i wszyscy w strefie zagrożenia powinni: wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać dokumenty i najpotrzebniejsze rzeczy, zaopiekować się bliskimi i zwierzętami domowymi, stosować się do poleceń ratowników i funkcjonariuszy policji" - przekazały władze mieszkańcom.