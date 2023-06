Wysłannik papieża Franciszka udał się z wizytą do Ukrainy. Element "watykańskiej misji pokojowej"

Zobacz wideo Jacek Rostowski gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl

"Odnosząc się do wcześniejszych orędzi Stolicy Apostolskiej, informujemy, że w dniach 5-6 czerwca 2023 r. kardynał Matteo Maria Zuppi, arcybiskup Bolonii i przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, odwiedzi Kijów jako wysłannik Ojca Świętego Franciszka" - głosi komunikat Stolicy Apostolskiej. Jak zaznaczono, głównym celem wizyty jest uważne wysłuchanie ukraińskich władz co do możliwych sposobów osiągnięcia pokoju oraz wsparcie gestów humanitarnych, które przyczynią się do złagodzenia napięć.

Wysłannik papieża z wizytą w Ukrainie. "Rolą Kościoła jest działać na rzecz dialogu, a nie tylko się bezczynnie przyglądać"

Jak wyjaśniał watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, celem wyjazdu "nie jest mediacja", ale "działania sprzyjające klimatowi do rozpoczęcia rozmów pokojowych". Parolin potwierdził także, że druga część rozmów przeprowadzona zostanie ze stroną rosyjską. O tym, że papież Franciszek wyśle swoich wysłanników do Kijowa i Moskwy poinformowano 20 maja.

Kardynał Zuppi jeszcze przed wyjazdem do Ukrainy mówił, że "podejmuje się swojej misji, czując wielkie cierpienie z powodu okrucieństw wojny, ale rolą Kościoła jest zamanifestować bliskość z ofiarami", a także "działać na rzecz dialogu, a nie tylko się bezczynnie przyglądać". - Zrobię wszystko, by złagodzić następstwa strasznej sytuacji i pomóc w jak największym stopniu temu wszystkiemu, co sprzyjałoby dialogowi, wszystkiemu, aby biernie nie akceptować wojny - powiedział Zuppi.

Wołodymyr Zełenski spotkał się z papieżem. Przekazał Franciszkowi ważną prośbę

Zełenski spotkał się z papieżem Franciszkiem. "Prosiłem o potępienie zbrodni na Ukrainie"

Przypomnijmy, że w pierwszej połowie maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udał się z pierwszą wizytą do Włoch od czasu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Przywódca spotkał się wówczas między innymi z papieżem Franciszkiem. Papież podkreślił pilną potrzebę "gestów człowieczeństwa" wobec niewinnych ofiar konfliktu oraz przekazał, że nieustannie modli się o pokój. Prezydent Ukrainy powiedział, że niezbędne jest kontynuowanie działań humanitarnych na rzecz ludności. "Spotkałem się z papieżem Franciszkiem. Jestem wdzięczny za jego osobiste zainteresowanie tragedią milionów Ukraińców. Mówiłem o dziesiątkach tysięcy deportowanych dzieci. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby wróciły do domu. Ponadto prosiłem o potępienie zbrodni na Ukrainie, ponieważ nie może być równości między ofiarą a agresorem" - napisał Zełenski po spotkaniu. "Mówiłem też o naszej Formule Pokoju jako o jedynej skutecznej drodze do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju. Zaproponowałem przystąpienie do jego realizacji" - dodał.