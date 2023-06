Pierwotnie nagranie przedstawiające wdzięczną obywatelkę Rosji można było znaleźć na profilu rosyjskiej stacji Live. Później materiał udostępnił u siebie również kanał NEXTA. "Wdowa po okupancie cieszy się, że za męża, który teraz dokarmia robaki gdzieś pod Bachmutem, dostała nowy samochód" - brzmi szyderczy podpis pod opublikowanym na Twitterze wystąpieniem kobiety.

REKLAMA

Zobacz wideo Takie rzeczy tylko w Serbii (i Polsce). Serbowie protestują i żądają rezygnacji Prezydenta

Rosja. Samochód w ramach zapłaty za śmierć męża. Wdowa dziękuje władzom za "miły gest"

- Jestem bardzo szczęśliwa. Dziękuję bardzo! - powiedziała zadowolona z gestu władz Jekaterina. Kobieta jest wdową po nieżyjącym już pułkowniku Gwardii Rosyjskiej Siergieju Postnowie. Poza dzieleniem się radością z powodu otrzymanego pojazdu wspominała również swojego partnera, który "był zawsze oddany służbie".

Zmarły mężczyzna pełnił służbę wojskową w Czeczenii, Syrii oraz Ukrainie. Wdowa opisywała go jako człowieka "pełnego profesjonalizmu i patriotyzmu". "Dziś wręczono mi kluczyki do auta. To było nieoczekiwane, bardzo miłe, dziękuję za to wsparcie" - podsumowała kobieta.

Wojna w Ukrainie. Prigożyn o zwycięstwie Rosji: Musi spełnić trzy warunki

Straciła męża, dostała nowe auto. "Powinna położyć samochód obok siebie w łóżku"

Jekaterina jest przedstawicielką jednej z 50 moskiewskich rodzin, które w poprzednim tygodniu otrzymały nowe samochody marki Suzuki w ramach wsparcia po stracie bliskiej osoby, która poniosła śmierć w trakcie służby w wojnie w Ukrainie. "Powinna położyć samochód obok siebie w łóżku. Samochód z pewnością będzie grillował dla rodziny w weekend. A na placu zabaw dba o kochane dzieci" - ironizują internauci.