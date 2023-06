Atak hakerski na rosyjskie stacje telewizyjne. Na Krymie puszczono wideo o kontrofensywie

Wojna w Ukrainie trwa. Pojawiają się dyskusje o potencjalnej kontrofensywie ze strony Ukrainy. Mieszkańcy Krymu mogli w ostatnim czasie zobaczyć przekaz w tej sprawie od Ministerstwa Obrony Ukrainy za sprawą ataku hakerskiego przeprowadzonego na kilka rosyjskich stacji telewizyjnych.

Krym. Atak hakerski na stacje telewizyjne. Wyemitowano przekaz od Ukrainy

Według doniesień portalu Ukraińska Prawda na Krymie miał miejsce atak hakerski. Kilka stacji telewizyjnych wyemitowało wideo Ministerstwa Obrony Ukrainy. Na nagraniu widać, jak żołnierze trzymają palec na ustach. Treść jest przekazana w postaci napisów, które informują, że "plany lubią ciszę. Nie będzie ogłoszenia o ich rozpoczęciu". Oleg Kriuczkow potwierdził, że transmisja wielu krymskich operatorów została zhakowana i z tego powodu wyłączono sygnał. Relację z ataku opublikował w mediach społecznościowych BNO News.

Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego w rozmowie z włoską gazetą "Corriere della Sera" powiedział, że strategia Ukrainy polega na odzyskaniu swoich granic, a taktyka jest ciągle dostosowywana. Zauważył, że kierownictwo wojskowe i polityczne "na spokojnie decyduje, co robić" i potwierdził słowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że siły zbrojne są gotowe do kontrofensywy. Jednocześnie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego podkreślił, że wojsko "będzie działać, gdy nadejdzie właściwy moment".

Rosja była atakowana przez hakerów w przeszłości

Rosja doświadczała już ataków hakerskich w przeszłości. Jak informowaliśmy, ostatni atak na krymską telewizję odbył się w sierpniu ubiegłego roku, kiedy wyemitowano fragment przemówienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ponadto hakerzy pokazali klip do patriotycznej piosenki "Ukraina - to ty". Ofiarą działań w cyberprzestrzeni padały również rosyjskie stacje radiowe. Przykładem są wydarzenia z lutego, kiedy ogłoszony został niepokojący komunikat o zagrożeniu atakiem rakietowym. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Rosyjskie stacje radiowe zhakowane. Słuchacze usłyszeli alarm: "Natychmiast udaj się do schronu".