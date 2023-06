Nagi Rosjanin z polskim paszportem na ołtarzu w Watykanie. Konieczny był "obrzęd oczyszczenia"

Do szokujących scen w Bazylice św. Piotra w Watykanie doszło w czwartek 1 czerwca. Wówczas włoskie media poinformowały o nagim mężczyźnie, który wszedł na ołtarz tuż przed zamknięciem dla zwiedzających watykańskiej świątyni. W kolejnych dniach dziennikarze podali kolejne informacje w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Gruzini na lotnisku w Tbilisi protestują przeciwko przywróceniu połączeń lotniczych z Rosją

Nagi mężczyzna na ołtarzu w Watykanie. Chciał sprzeciwić się wojnie w Ukrainie i zabijaniu dzieci przez Rosjan

Wiadomo, że sprawcą zamieszania był Rosjanin, który wylegitymował się polskim paszportem. Mężczyzna wszedł do bazyliki razem z turystami. Niezatrzymywany przez strażników 34-latek zdążył się rozebrać do naga i przeskoczyć przez balustradę. Następnie minął kandelabry i baldachim Berniniego nad grobem świętego Piotra, po czym wtargnął na ołtarz główny.

Baldachim Berniniego w Bazylice św. Piotra w Watykanie fot. Wikimedia Commons

Wówczas wierni i turyści mogli zobaczyć napis, który mężczyzna miał wypisany flamastrem na plecach. Był to apel: "Ratujcie dzieci Ukrainy", napisany po angielsku, co widać na zdjęciach udostępnionych w mediach społecznościowych. Według świadków 34-latek miał być też podrapany paznokciami do krwi. Jak zaznacza "Corriere della Sera", mężczyzna nie krzyczał i nie stawiał oporu, gdy rzucili się na niego pierwsi strażnicy. 34-latek został zabrany do watykańskiego biura i przekazany policji. Noc spędził na komendzie, składając zeznania. Wobec niego wydano nakaz opuszczenia Włoch.

Wypadek na jeziorze Maggiore. Włoskie media mówią o szpiegowaniu Rosjan

Watykan. W Bazylice św. Piotra odprawiono obrzęd oczyszczenia

Nieoficjalnie włoskie media podają, że mężczyzna był leczony psychiatrycznie. W rozmowie z policją wyjaśnił, że chciał zaprotestować przeciwko wojnie w Ukrainie, którą wywołała Rosja oraz zabijaniu dzieci.

W sobotę w Bazylice św. Piotra konieczne było odprawienie rytu ekspiacyjnego. Tak zwany obrzęd oczyszczenia jest wymagany, zgodnie z prawem kanonicznym, po tym, jak ołtarz zostanie zbezczeszczony. Nabożeństwo odprawiał kardynał Mauro Gambetti, który określił czyn Rosjanina jako "niewłaściwy" i "grzeszny".

Jak zauważają włoskie media, jest to drugi przypadek w ostatnich dwóch tygodniach, gdy doszło w Watykanie do niebezpiecznego incydentu. 18 maja mężczyzna wjechał w bramę św. Anny, a kierowcę udało się zatrzymać dopiero po przestrzeleniu opon.