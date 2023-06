Nagranie z powitania Viktora Orbana i Mai Sandu zyskało dużą popularność w mediach społecznościowych. Filmik opublikował m.in. doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko. "Premier Węgier próbował pocałować w rękę prezydent Mołdawii Maię Sandu. To chyba nie było w protokole?" - dodał ironicznie w opisie nagrania.

REKLAMA

Morawiecki kpi z marszu opozycji, na który przyszło pół mln ludzi. "Kuriozum"

Viktor Orban próbował pocałować w rękę prezydent Mołdawii

Na nagraniu widać, jak Viktor Orban dziarskim krokiem idzie w stronę prezydent Mołdawii. Gdy Maia Sandu podała mu dłoń, by go przywitać, premier Węgier nagle schylił się, próbując ją pocałować. Prezydentka szybko opuściła rękę, dając do zrozumienia, że nie życzy sobie takiego gestu. Polityk przez chwile słucha słów Sandu, a następnie staje obok niej i pozuje do zdjęcia.

Do wspomnianej sytuacji doszło podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Mołdawii. Maia Sandu była gospodynią tego szczytu, natomiast głównym tematem rozmów była bezpodstawna inwazja Rosji na Ukrainę oraz próba destabilizacji europejskiego bezpieczeństwa. Na szczyt w Kiszyniowie zaproszonych zostało 47 szefów państw i rządów oraz przewodniczący instytucji Unii Europejskiej.

Marin zignorowała Macrona dla Zełenskiego

Podczas szczytu doszło też do innej sytuacji, która spodobała się użytkownikom mediów społecznościowych. Na drugim nagraniu widać premierkę Finlandii Sannę Marin, która stoi obok prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Polityczka przez chwilę uczestniczyła w dyskusji.

Później jednak zauważyła przechodzącego obok prezydenta Ukrainy. Wówczas Marin odwróciła się do Wołodymyra Zełenskiego, przytuliła go i odeszła razem z nim, rozmawiając.