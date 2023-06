Członek Dumy wykłada kawę na ławę ws. rosyjskich celów w Ukrainie. "Który osiągnęliśmy? Żaden"

Zobacz wideo Duda mówi "sprawdzam" rządzącym i opozycji i składa nowelizację ustawy "lex Tusk"

Cytowany przez "The Moscow Times" Konstantin Zatulin, przewodniczący komitetu Dumy Państwowej do spraw Wspólnoty Niepodległych Państw, przypomniał, jakie cele Władimir Putin wyznaczył tzw. specjalnej operacji wojskowej. Oficjalnie, jak wskazywał, chodziło o "demilitaryzację", "denazyfikację" i "neutralność" Ukrainy, a także ochronę mieszkańców samozwańczych Republik Ludowych Donieckiej i Ługańskiej. - W którym z tych punktów osiągnęliśmy wyniki? W żadnym. Co więcej, niektóre z nich przestały mieć jakikolwiek sens. Na przykład neutralność Ukrainy. Jakie jest znaczenie tego wymogu? W tym momencie żadne. Ona nie będzie neutralna, jeśli nadal będzie istnieć - powiedział Zatulin, który należy do putinowskiej partii Jedna Rosja.

Według deputowanego, przy obecnym wsparciu Zachodu Federacja Rosyjska nie będzie w stanie przejąć kontroli w Ukrainie. - Pytanie brzmi - czy Ukraina pod przywództwem Zełenskiego lub jego następców będzie nadal istnieć po tym wszystkim, co teraz się dzieje, czy nie? Będzie, bo nie ma dość siły, by to przezwyciężyć przy wsparciu, które otrzymują - powiedział polityk. Zdaniem Zatulina rosyjskie kierownictwo, choć nie podnosi głośno tej kwestii, "jasno pokazuje", że jest świadome obecnej sytuacji.

"The Moscow Times" przypomina, że w maju Kreml przekazał, iż sprzeciwia się zamrożeniu wojny w Ukrainie i podtrzymał chęć osiągnięcia swoich celów przy użyciu środków wojskowych. W ostatnich dniach mówił o tym także rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Rosji Michaił Gałuzin. W rozmowie z TASS podkreślił, że rosyjskie warunki dotyczące zakończenia konfliktu w Ukrainie to "ochrona mieszkańców Donbasu, demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy, eliminacja zagrożeń dla bezpieczeństwa Rosji płynących z jej terytorium". Przekazał też, że Ukraina powinna odmówić przystąpienia do NATO i Unii Europejskiej. - Jesteśmy przekonani, że porozumienie jest możliwe tylko wtedy, gdy ustaną działania wojenne Sił Zbrojnych Ukrainy i dostawy broni z Zachodu. Aby osiągnąć wszechstronny, sprawiedliwy i trwały pokój, Ukraina musi powrócić do neutralnego, niezaangażowanego statusu - mówił Gałuzin.