Alaksandr Łukaszenka spotkał się z szefami agencji bezpieczeństwa państw z byłego bloku sowieckiego, które należą do Wspólnoty Niepodległych Państw. Podczas spotkania w Mińsku białoruski dyktator rozpowszechniał brednie o tym, że to nie Rosja rozpoczęła wojnę w Ukrainie.

Białoruś. Alaksandr Łukaszenka bredzi o tym, że to nie Rosja i Białoruś zaczęły wojnę w Ukrainie

- Absolutnie zgadzam się z prezydentem Putinem, kiedy mówi, że nie zaczęliśmy tej wojny. Nawet nie zaczęła się w 2014. Zaczęła się na długo przed 2014 - powiedział na wstępie Łukaszenka, którego cytuje państwowa agencja BelTA.

Łukaszenka jest też przekonany, że wojna w Ukrainie i tak by się rozpoczęła, ale im później zdecydowałaby się na to Moskwa, w tym "gorszych warunkach dla Rosji i Białorusi" przebiegałoby to starcie. - Wszystko zmierzało w tym kierunku. Prawdopodobnie naszym jedynym błędem było to, że nie rozwiązaliśmy tej kwestii w latach 2014-2015, kiedy Ukraina nie miała ani armii, ani gotowości... Wszyscy chcieli jakoś pokojowo rozwiązać. A w tym czasie stworzyli gotowe do walki siły zbrojne - mówił dyktator, zrzucając winę na Ukrainę.

Białoruś. Rosjanin nowym szefem białoruskiej służby granicznej

Łukaszenka zgodził się być marionetką Putina?

Dalej Łukaszenka stwierdził, że Europa Zachodnia pomagała Ukrainie, bo spodziewała się konfliktu zbrojnego, a nawet rzekomo chciała, by "drażnienie Rosji" skończyło się wojną. Według zachodnich mediów, m.in. Politico, słowa prezydenta Białorusi jasno wskazują na to, że polityk pogodził się z tym, że musi być marionetką Władimira Putina.

Prowokacja Rosjan na Krymie. "To byłby drugi Czarnobyl"

"Po tym, jak Kreml pomógł mu odeprzeć masowe protesty uliczne po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku, białoruski dyktator wszystko postawił na Putina, pomagając Moskwie rozpocząć inwazję na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 roku z terytorium Białorusi" - uważa Politico.