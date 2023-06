Był oskarżony o zgwałcenie zakonnicy. Papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa

Papież Franciszek przyjął rezygnację 59-letniego Franco Mulakkala, biskupa indyjskiej diecezji Jalandhar, który został oskarżony o kilkukrotne zgwałcenie zakonnicy w latach 2014-2016 - poinformowało BBC. O ustąpienie z funkcji do biskupa zwrócił się Watykan, bo choć duchowny został w zeszłym roku uniewinniony przez sąd, "sytuacja [związana z oskarżeniem - red.] nadal dzieli". Uzasadniono, że rezygnacja została złożona "dla dobra diecezji". Watykan zaznaczył, że "nie było to odwołanie dyscyplinarne". W czwartek Mulakkal potwierdził swoją rezygnację i podziękował swym zwolennikom "za trwanie przy nim w trudnych chwilach".

Biskup Franco Mulakkal miał zgwałcić zakonnicę 13 razy

Zakonnica, która oskarżyła Franco Mulakkala o gwałt, należała do zgromadzenia Misjonarek Jezusa w Kerali, czyli stanu w Indiach, który jest częścią diecezji Jalandhar. Kobieta twierdziła, że biskup zgwałcił ją 13 razy, a do napaści miało dochodzić, kiedy odwiedzał klasztor w mieście Kottayam, w którym mieszkała. Duchowna złożyła petycję do Watykanu i napisała cztery listy otwarte do Nuncjatury Apostolskiej w stolicy Indii. Oskarżenie Mulakkala wywołało protesty zakonnic, które zarzucały watykańskim urzędnikom oraz w kościołowi w Kerali bierność w sprawie.

Franco Mulakkal został aresztowany w 2018 roku, a Watykan tymczasowo zwolnił go z obowiązków. Kiedy w 2022 roku biskup został uniewinniony, prawnicy zakonnicy zapowiedzieli, że złożą apelację w sądzie wyższej instancji.

