Ukraina jest gotowa do kontrofensywy. Zełenski: Odbijemy okupowane przez Rosjan terytorium

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj jest gotowy do rozpoczęcia kontrofensywy przeciwko wojskom rosyjskim. - Ukraina jest gotowa, by rozpocząć długo wyczekiwaną kontrofensywę i odbić okupowane przez Rosjan terytorium - powiedział prezydent amerykańskiemu dziennikowi "Wall Street Journal". - Musimy jeszcze przygotować pewne rzeczy, ale nie możemy czekać miesiącami. Bardzo wierzymy w sukces. Nie wiem, ile czasu potrwa kontrofensywa. Tak naprawdę sytuacja może pójść w różne strony. Ale zrobimy to, jesteśmy gotowi - dodał Zełenski.

Ukraina gotowa do kontrofensywy. Prezydent Zełenski to potwierdził

Z kolei jak donosiła w piątek "Ukraińska Prawda" prezydent Zełenski podkreślił, że wynikiem kontrofensywy musi być wyzwolenie ukraińskich terytoriów. - To nie jest film. Trudno mi powiedzieć, jak będzie wyglądała kontrofensywa. Najważniejsze jest to, że Rosja ją widzi i nie tylko widzi, ale także czuje. W szczególności chodzi o wojska, które zajęły nasze terytorium. Rezultatem kontrofensywy jest wyzwolenie naszych terytoriów. Kiedy to się stanie, będziecie wiedzieć, że to się dzieje - mówił Zełenski. Jak podkreślił również, Ukraina nie może być jeszcze członkiem NATO z powodu wojny.

Celem ukraińskiej kontrofensywy ma być odzyskanie terytoriów okupowanych przez Rosję. W Ukrainie utrzymuje się ostatnio sucha pogoda, co zdaniem analityków wojskowych może wskazywać, że kontrofensywa zacznie się niebawem.

Sytuacja na froncie. Dowódca wojsk lądowych generał Syrski pod Bachmutem

Dowódca ukraińskich wojsk lądowych, generał Ołeksandr Syrski, odwiedził linię frontu pod Bachmutem. Jak napisał na Telegramie, "razem z dowódcami jednostek i pododdziałów planowaliśmy dalsze działania, kładąc szczególny akcent na ludzi". Generał Syrski dodał, że Rosjanie przez cały czas ponoszą na tym odcinku duże straty. Podkreślił, że szczególnie ważny jest dla niego kontakt z żołnierzami na froncie, aby móc poznać ich problemy i propozycje. "Żołnierze wykonują tytaniczną pracę" - napisał generał Syrski.

Jak poinformował Sztab Generalny ukraińskiej armii, w ciągu minionej doby siły rosyjskie prowadziły bezskuteczne natarcia na kierunku bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim. Na kierunku bachmuckim Rosjanie atakowali w rejonie miejscowości Iwaniwskie. Przeprowadzili też naloty w rejonie Biłej Hory i Czasiw Jaru. Kilka miejscowości zostało ostrzelanych przez artylerię. Rosyjskie lotnictwo zaatakowało Awdijiwkę, a artyleria ostrzelała to miasto, a także Perwomajskie i Karliwkę. W rejonie Marjinki Ukraińcy odparli 14 rosyjskich ataków. Według sztabu generalnego Rosjanie ponieśli duże straty w ludziach i sprzęcie. W ciągu minionej doby ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 15 ataków na zgrupowania sił rosyjskich i dwa ataki na stanowiska rakiet przeciwlotniczych. Rosjanie przeprowadzili 67 nalotów, 17 ataków rakietowych i 91 razy ostrzelali ukraińskie miejscowości rakietami niekierowanymi.