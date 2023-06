Brytyjski minister obrony snuje pozytywne prognozy. "Ukraina jeszcze w tym roku odzyska Krym"

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

- Świat staje się coraz bardziej niebezpieczny, bardziej niepewny i bardziej niespokojny. Następny sekretarz generalny musi być w stanie dostarczać fundusze potrzebne na obronność - powiedział szef brytyjskiego resortu obrony w związku z tym, że kadencja Jensa Stoltenberga jako sekretarza generalnego NATO kończy się 30 września bieżącego roku. Jak zaznacza "The Washington Post", "urzędnicy z krajów Sojuszu powiedzieli, że wśród prawdopodobnych kandydatów, oprócz Bena Wallace'a, znajdują się: premier Estonii Kaja Kallas, premier Holandii Mark Rutte, premier Hiszpanii Pedro Sánchez i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen". Jak twierdzą urzędnicy, nie oczekuje się, że Stoltenberg ponownie przedłuży swoją kadencję, ale jest to możliwe. Norweg piastuje stanowisko szefa NATO od 2014 roku.

- NATO musi zmusić swoje państwa członkowskie do zwiększenia wydatków wojskowych, jeśli Sojusz ma skutecznie odstraszać Rosję poza wojną w Ukrainie i radzić sobie z innymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa transatlantyckiego - powiedział minister obrony.

- Dopóki nie doszło do inwazji na Ukrainę, zbyt wielu ludzi nie chciało dostrzec zagrożenia ze strony Putina i spójrzmy, gdzie jesteśmy teraz - stwierdził w wywiadzie dla amerykańskiej gazety. Minister stwierdził, że jednym z pozytywnych skutków wojny w Ukrainie jest fakt, że ponad połowa państw NATO zwiększyła swoje wydatki na obronność od czasu rozpoczęcia inwazji Rosji na pełną skalę. Wallace powiedział również w wywiadzie, że w tym roku istnieje realna szansa na odbicie Krymu przez Ukrainę, który został zaanektowany przez Rosję w 2014 roku, jeśli rosyjskim siłom zabraknie potrzebnego sprzętu. - Na polu bitwy widzieliśmy, że jeśli uderzysz rosyjskie siły w niewłaściwym miejscu, to faktycznie upadną - powiedział.

Zapytany o perspektywy przystąpienia Ukrainy do NATO, odparł, że Sojusz - podobnie jak Unia Europejska - nie powinien powtarzać błędów z przeszłości, polegających na składaniu nadmiernych obietnic aspirantom takim jak Ukraina. - Musimy być realistami i powiedzieć: "To nie wydarzy się w Wilnie, to nie wydarzy się w najbliższym czasie" - powiedział, odnosząc się do szczytu przywódców NATO zaplanowanego w tym roku w stolicy Litwy. Minister obrony powiedział jednak, że wiele państw jest gotowych zawrzeć dwustronne lub wielostronne pakty wzajemnej obrony z Ukrainą i zobowiązać się do realizacji długoterminowych planów budowania zdolności wojskowych, "aby upewnić się, że dla Rosji lub kogokolwiek innego inwazja na Ukrainę w przyszłości będzie bardzo kosztowna".

Wallace podkreślił także, że Zachód nadal wspiera dostarczanie broni i pomocy Kijowowi bez wywierania presji na ukraińskie władze, by negocjowały z Putinem lub szły na ustępstwa. Szef brytyjskiego resortu obrony zwrócił także uwagę, że skala rosyjskich strat sugeruje, że Putin nadal wierzy, że może zwyciężyć, jeśli zaangażuje w wojnę więcej żołnierzy. Zasugerował, że rosyjski przywódca może nie otrzymywać dokładnych informacji na temat wysiłków wojskowych i może nie zdawać sobie sprawy z sytuacji militarnej swojego kraju do momentu załamania lub wewnętrznego wyzwania. Jeśli tak się stanie, to w ocenie Wallace'a: "NATO i Zachód muszą być gotowe na wszystko".

W ciągu minionej doby siły rosyjskie prowadziły bezskuteczne natarcia na kierunku bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim - poinformował Sztab Generalny ZSU. Na kierunku bachmuckim Rosjanie atakowali w rejonie miejscowości Iwaniwskie. Przeprowadzili też naloty w rejonie Biłej Hory i Czasiw Jaru. Kilka miejscowości zostało ostrzelanych przez artylerię. Rosyjskie lotnictwo zaatakowało Awdijiwkę, a artyleria ostrzelała to miasto, a także Perwomajskie i Karliwkę. W rejonie Marjinki Ukraińcy odparli 14 rosyjskich ataków. Według Sztabu Generalnego, Rosjanie ponieśli duże straty w ludziach i sprzęcie. W ciągu minionej doby ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 15 ataków na zgrupowania sił rosyjskich i dwa ataki na stanowiska rakiet przeciwlotniczych. Rosjanie przeprowadzili 67 nalotów, 17 ataków rakietowych i 91 razy ostrzelali ukraińskie miejscowości rakietami niekierowanymi.