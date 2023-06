Zobacz wideo Czy opozycja przekona wyborców zieloną ofertą?

Sekretarz stanu Indii Pradeep Jena poinformował, że zderzyły się trzy pociągi - dwa pasażerskie i jeden towarowy. Jednym ze składów osobowych był pociąg Coromandel Express, który kursuje z Kalkuty do Chennai. Drugim pociągiem był skład należący do Howrah Superfast Express. Władze South Eastern Railway zaprzeczyły, że w katastrofie uczestniczył pociąg towarowy - informuje Reuters. Sprzeczne są także informacje dotyczące liczby ofiar. BBC podaje, że zginęło co najmniej 30 osób, Reuters pisze o 50 ofiarach, a Forbes - o 70.

REKLAMA

Ukraińska ofensywa ciągle w fazie przygotowań

Katastrofa kolejowa na wschodzie Indii. Dziesiątki ofiar, pół tysiąca rannych

Szef lokalnych władz Odisha Naveen Patnaik powiedział, że priorytetem władz jest "przewiezienie żywych do szpitali" - To nasza pierwsze zadanie, aby zaopiekować się żywymi - dodał cytowany przez Reuters. Premier Indii na Twitterze zapewnił, że na miejscu katastrofy kolejowej "trwa akcja ratunkowa i udzielana jest wszelka możliwa pomoc poszkodowanym". Zespoły ratownicze zostały ściągnięte z Bhubaneswar i Kalkuty w Bengalu Zachodnim. Na miejsce wezwano też Narodowe Siły Reagowania na Katastrofy, zespoły rządowe i siły powietrzne. Na razie nie są znane przyczyny tej katastrofy.