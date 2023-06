Nowy trop ws. wybuchu Nord Stream? Pobrano próbki DNA od dziecka mężczyzny, który był na "Andromedzie"

Zobacz wideo Bronisław Komorowski gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Do eksplozji gazociągu Nord Stream doszło pod koniec września ubiegłego roku. Władze w Kopenhadze odkryły łącznie trzy nieszczelności w gazociągach. Śledztwo w tej sprawie prowadzą Szwecja, Dania i Niemcy. Okoliczności wysadzenia gazociągów bada również jeden z wydziałów polskiej Prokuratury Krajowej oraz ABW. Wybuch podwodnych gazociągów Nord Stream jest też przedmiotem śledztw mediów. Niemiecki dziennik "Süddeutsche Zeitung", niemieccy nadawcy radiowo-telewizyjni Norddeutscher Rundfunk (NDR) oraz Westdeutscher Rundfunk (WDR) oraz szwedzka gazeta "Expressen" opublikowały nowe doniesienia w tej sprawie.

Nowy trop ws. wybuchu Nord Stream? Pobrano próbki DNA

Niemieckie służby w związku z wybuchem gazociągu badają sprawę 26-letniego żołnierza z Ukrainy, który przebywał na jachcie "Andromeda". W czwartek 25 maja niemieccy funkcjonariusze przeszukali mieszkanie we Frankfurcie nad Odrą, gdzie mieszka była lub obecna partnerka 26-latka. Według doniesień wspomnianych mediów, jej telefon został zabezpieczony. Kobieta została przesłuchana, a w sprawie przyznano jej status świadka. Pobrano także próbkę DNA od jej dziecka, którego ojcem jest ukraiński żołnierz. Według ustaleń niemieckich służb 26-latek miał wynająć jacht w niemieckim porcie Hohe Düne w Rostocku, przy użyciu fałszywego paszportu. Z kolei czarter miał zostać opłacony przez spółkę-słup Feeria Lwowa, która została zarejestrowana w Warszawie, a jej udziałowcem jest Ukrainka. Jacht miał pływać w pobliżu miejsca, w którym doszło do eksplozji. W kabinie łódki śledczy mieli znaleźć ślady materiałów wybuchowych.

Ukraińskie tropy w sprawie sabotażu na Nord Stream. Niemieccy śledczy są pewni

Doniesienia "Rz". "Żaden profesjonalista tak ostentacyjne nie ściągałby na siebie uwagi"

Jednak jak podała "Rzeczpospolita", zdaniem polskich śledczych wersja o udziale "Andromedy" w sabotażu nie wydaje się jednak prawdopodobna. - Osoby na jachcie zupełnie nie wyglądały na profesjonalistów, którzy mogliby wykonać takie zadanie. Balowali, głośno się zachowywali, zwracając na siebie uwagę, niektórzy z mężczyzn mieli złote łańcuchy na szyi. Żaden profesjonalista tak ostentacyjne nie ściągałby na siebie uwagi - mówił informator dziennika. Co więcej, na 15-metrowej "Andromedzie" trudno byłoby przetransportować duże ilości ładunku wybuchowego.

- Zbierając całość do kupy, wersja z turystami z jachtu jest wręcz absurdalna - komentuje osoba, mająca informacje o polskim śledztwie. Informator wskazywał, że "gdyby jakiekolwiek służby chciały wykorzystać jakąś firmę, to doskonale by to zakamuflowały" a "tu wyłożyły wszystko na tacy". Wojciech Cieśla z frontstory.pl sugerował, że "być może rejs 'Andromedy' i jego ukraińskie tropy zostały celowo zorganizowane i "wystawione" przez Rosjan, aby odciągnąć śledczych od prawdziwych sprawców". "Rz" podała również, że według polskich śledczych w rejonie wybuchu pływało kilkanaście rosyjskich jednostek, które są przystosowane do schodzenia pod wodę.

Rosyjskie okręty mogły prowadzić rozpoznanie przed eksplozjami gazociągu Nord Stream

W ubiegłym miesiącu pojawiły się także doniesienia o tym, że rosyjskie okręty były widziane na morzu w tej okolicy przed wybuchami. Ich pozycje śledziła duńska marynarka wojenna. Grupa dziennikarzy, m.in. z duńskiego radia publicznego DR ustaliła, że Rosjanie prowadzili w pobliżu miejsca późniejszej eksplozji dwie tajne misje. Okręty, w tym statek "Sibiryakov", który może mieć na pokładzie małą łódź podwodną, poruszały się na morzu w trybie cichym, z wyłączonymi transponderami, w zwykłej sytuacji przekazującymi ich pozycje.

Dziennikarze ustalili trasę okrętów, analizując przechwycone transmisje radiowe i zestawiając je ze zdjęciami satelitarnymi. Jak się okazało, różne rosyjskie okręty pływały w pobliżu miejsca eksplozji co najmniej trzy razy w miesiącach poprzedzających wybuchy. Analitycy, cytowani przez radio DR oceniają, że takie ruchy okrętów mogły być misją rozpoznawczą i przygotowaniem do przyszłego sabotażu. Oficer marynarki wojennej i wykładowca Norweskiej Akademii Obrony Johannes Riber zwrócił uwagę, że nie były to zwykłe statki, ale okręty rosyjskiej marynarki wojennej i znalazły się one w tym miejscu z konkretnego powodu, którym raczej nie były żadne "prace konserwacyjne". Rosja nie skomentowała doniesień duńskiego radia, ale Kreml w przeszłości zaprzeczał, że ma cokolwiek wspólnego z wybuchami.