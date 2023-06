Wyciekło nagranie z dziećmi Prigożyna. W trakcie walk o Bachmut śpiewały o byciu "elitą"

Nagranie zabawy młodej "elity" pojawiło się w sieci w środę 31 maja. Przedstawia grupę biwakujących młodych Rosjan, w tym dwójkę dzieci Jewgienija Prigożyna - Pawła i Polinę. Według informacji podawanych przez media film został zarejestrowany w trakcie najcięższych walk prowadzonych w Bachmucie w obwodzie donieckim.

REKLAMA

Zobacz wideo Ekspert o Czeczenach biorących udział w wojnie i grupie Wagnera

Dzieci Prigożyna odpoczywają w trakcie walk o Bachmut. "Jestem elitą"

Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać jak młodzi ludzie przy ognisku śpiewają wulgarną piosenkę, której słowa mówią o byciu "elitą" i "oligarchami", podczas gdy zwykły człowiek - w piosence nazywany wulgarnym określeniem - "żebrze o drobne" i "szoruje podłogę". Autentyczność filmu potwierdził sam szef grupy Wagnera, który na każdym kroku krytykuje rosyjskie elity za brak bezpośredniego udziału w wojnie. Zaledwie kilka dni temu uznał, że chronią one swoje dzieci podczas gdy dzieci zwykłych obywateli giną na froncie. Uznał wówczas, że potomstwo oligarchów wiedzie "tłuste i beztroskie życie".

Komentując opublikowane w sieci nagranie Prigożyn podkreślił jednak, że pochodzi ono z pobytu jego dzieci w Karelii w czerwcu lub lipcu 2022 roku, kiedy walki na froncie nie były jeszcze tak zaciekłe. Oprócz filmu w sieci opublikowano także zdjęcia, na których widać młodych ludzi w towarzystwie alkoholu i broni. "Kucharz Putina" tłumaczył, że materiały wideo i fotografie zostały skradzione z prywatnego konta jednego ze znajomych jego dzieci przez "specjalną jednostkę cybernetyczną Ministerstwa Obrony Rosji. Szef wagnerowców przyznał, że gdyby wiedział wcześniej o istnieniu filmu sam, by go ujawnił, "po to, by dać w twarz chichoczącej elicie" informacją, że jego syn je zupkę chińską w Karelii.

Prigożyn atakuje rosyjskie MON. "Wy śmierdzące dranie"

Kolejny skandal z udziałem syna "Kucharza Putina"

Nie jest to pierwszy skandal z udziałem dzieci Prigożyna. W ubiegłym roku jesienią jego syn, Paweł, opublikował swoje zdjęcie z frontu w ukraińskim Donbasie. Na fotografii mężczyzna pozował w pełnym ekwipunku wojskowym. Niezależne rosyjskie media ujawniły, że w rzeczywistości zdjęcie zostało wykonane pod Petersburgiem, gdzie mieści się willa 24-letniego Pawła. Dodatkowo kanał na Telegramie Możem Objasnit przekazał, że syn Prigożyna na zdjęciu ma na sobie ekwipunek, którego niemal żadna część nie jest produkcji rosyjskiej. Wartość wyposażenia Pawła Prigożyna szacowana była wówczas na 2500 dolarów.