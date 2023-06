Watykan. Nagi mężczyzna wspiął się na ołtarz w Bazylice św. Piotra. Chciał zaprotestować

Do zdarzenia doszło w czwartek późnym popołudniem, tuż przed zamknięciem Bazyliki Świętego Piotra dla turystów. Jeden z mężczyzn odwiedzających świątynię zdjął ubrania i nagi wspiął się na główny ołtarz. Jak podaje Reuters, był to protest przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Na plecach demonstranta znajdował się bowiem napis wzywający do ratowania ukraińskich dzieci. Dziennik "Il Messaggero" podkreśla, iż mężczyzna miał również powiedzieć, że "cierpi za dzieci, które zginęły od rosyjskich bomb".

Nagi protestujący został zatrzymany przez watykańską straż i przekazany policji. Jego tożsamość nie została ujawniona, ale we włoskich mediach pojawiły się zdjęcia zdarzenia zrobione przez turystów.

Co się dzieje w Ukrainie?

W nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę 15 rakietami i 18 dronami. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że wszystkie obiekty latające zostały strącone przez obronę powietrzną. W czwartek rosyjska armia przeprowadziła łącznie kilkadziesiąt uderzeń z powietrza na cele ukraińskie, w tym na Kijów i Charków. Rosjanie użyli dronów, pocisków balistycznych i manewrujących. Tylko w Kijowie obrona powietrzna zestrzeliła 30 obiektów. Odnotowano rannych i ofiary śmiertelne. W wielu miejscach zostały zniszczone lub uszkodzone domy i inna infrastruktura.

Siły ukraińskie odparły też kilkadziesiąt ataków w regionach ługańskim i donieckim. Rosjanie atakują tam najzacieklej. Jednocześnie na okupowanych terytoriach prowadzą przymusową paszportyzację ludności i grożą ludności deportacją.

Ukraińska armia atakowała w czwartek pozycje wojsk rosyjskich i miejsca koncentracji broni.

