Do pobicia Polaka doszło we wtorek 30 maja ok. godziny 16:30 w okolicy Castlecroft w Telford (hrabstwo Shropshire, Wielka Brytania). Policja potwierdziła, że doszło do takiego zdarzenia, a mężczyzna padł ofiarą nastolatków, którzy zaatakowali go kijem golfowym. Funkcjonariusze apelują do świadków zdarzenia, by się zgłaszali i pomogli w zidentyfikowaniu sprawców.

Wielka Brytania. Atak na Polaka na tle rasistowskim. Mężczyzna trafił do szpitala

Sytuację opisał m.in. brytyjski portal metro.co.uk. Jak wynika z podanych informacji, mężczyzna razem z 10-letnim synem odwiedzał Stirchley Skate Park w Telford. Według policji Polak został kilkukrotnie uderzony kijem golfowym kijem golfowym przez grupę nastolatków. Nie jest jasne, ilu dokładnie ich było, wiadomo jednak, że mają około 16 lat.

10-letni syn mężczyzny, który był świadkiem ataku, był wyzywany przez nastolatków na tle rasowym. Jego ojciec doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - ma skaleczenia, siniaki na ramionach, żebrach i plecach, w związku z czym trafił do szpitala. - To był ohydny atak na tle rasowym i zwracamy się do wszystkich świadków napaści, aby się zgłosili, szczególnie do każdego, kto na monitoringu lub w telefonie ma nagranie tego, co się wydarzyło. W skateparku było wiele dzieci i sądzimy, że ten incydent mógł zostać przez nie nagrany - przekazała Sian Evans z miejscowej policji.

Pobili Polaka kijem golfowym. Policja prosi o pomoc w zidentyfikowaniu sprawców

Funkcjonariusze opisali też, w co ubrani byli dwaj sprawcy zdarzenia - jeden miał czarny podarty top i czerwoną torbę, z kolei drugi miał na sobie szary dres i czarny bezrękawnik. Zdołali oni uciec przed przyjazdem służb. Policja prosi o pomoc w ich odnalezieniu oraz zgłaszanie się wszystkich osób, które posiadają cenne informacje w celu złapania agresorów.