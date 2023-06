Dron polskiej produkcji na froncie w Ukrainie. Wysadził rosyjską ciężarówkę [WIDEO]

Państwowa Służba Graniczna Ukrainy (DPSUkr) podzieliła się nagraniem z akcji przeprowadzonej w pobliżu linii frontu pod Chersoniem. Opublikowane na Telegramie wideo przedstawia wystrzelenie i nakierowanie na cel drona bojowego WB Electronics Warmate (Warmate 1).

Polski dron na froncie w Ukrainie. Wysadził rosyjską ciężarówkę

"Dron straży granicznej zarejestrował pozycje Rosjan na lewym brzegu Dniepru. Po oczekiwaniu na przybycie wrogich ciężarówek ukraińscy żołnierze otworzyli ogień do celów i zniszczyli je" - brzmi opis nagrania udostępnionego przez DPSUkr.

Materiał pozwala prześledzić lot bezzałogowca, który najpierw zostaje wystrzelony w kierunku pozycji wroga, a następnie przelatuje nad nimi, by zarejestrować posiadane i przechowywane przez niego materiały takie jak amunicja czy pojazdy wojskowe. Po zebraniu informacji taktycznych maszyna mierzy do jednej z zaparkowanych rosyjskich ciężarówek i doprowadza do jej zniszczenia. Materiał kończy się ujęciem dymiącego pojazdu.

Bezzałogowiec polskiej produkcji w akcjach wojsk ukraińskich. To owoc współpracy dwóch podmiotów

Uchwycony w materiale wideo biały bezzałogowiec z wyglądu przypominający mały szybowiec to Warmate 1. Za produkcję bojowego statku powietrznego odpowiedzialna jest polska firma WB Electronics współpracująca przy tym projekcie z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia. Jego zastosowanie ma szeroki zakres i obejmuje od zwykłej biernej obserwacji, przez identyfikację celów i ich śledzenie po dokonywanie ataków na cele o lekkim stopniu opancerzenia.