Amerykański think tank Institute for the Study of War opublikował 31 maja raport, który analizuje rolę odgrywaną przez Czeczenów podczas wojny w Ukrainie. Zdaniem ekspertów z ISW charakter ich zaangażowania w konflikt może niebawem ulec zmianie z powodu decyzji, jaką podjął Jewgienij Prigożyn, szef Grupy Wagnera. Temat ten poruszył również przywódca Republiki Czeczeńskiej Ramzan Kadyrow, o czym poinformowała rosyjska agencja prasowa TASS.

REKLAMA

Zobacz wideo Ekspert o Czeczenach biorących udział w wojnie i grupie Wagnera

ISW: Znaczenie Czeczenów może wzrosnąć po wycofaniu się z Bachmutu grupy Wagnera

Choć jednostki czeczeńskie brały udział w działaniach ofensywnych podczas pierwszej fazy wojny w Ukrainie, później ich aktywność została ograniczona. Eksperci sądzą, że wkrótce znaczenie Czeczenów na froncie znów może wzrosnąć. Raport ISW wskazuje, że istotnym w tym kontekście czynnikiem będzie wycofanie grupy Wagnera z rejonu Bachmutu, które zapowiadał Prigożyn. "Rosyjskie dowództwo wojskowe najprawdopodobniej wydało rozkaz siłom szefa Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa, aby rozpocząć działania ofensywne na Ukrainie po wycofaniu sił grupy Wagnera spod Bachmutu. (...) Kreml może dążyć do ponownego uczynienia z oddziałów Kadyrowa głównej siły ofensywnej" - napisano w dokumencie.

Kadyrow grozi Polsce i Niemcom: "Rosja zapuka do ich drzwi"

Analitycy z ISW stwierdzili też, że rosyjskie władze mogą dążyć do osłabienia więzów łączących Czeczenów z grupą Wagnera. "Kreml może również podejmować działania, których celem będzie zerwanie stosunków Kadyrowa z Jewgienijem Prigożynem i ponowne umocnienie kontroli władz centralnych nad siłami czeczeńskimi" - czytamy w raporcie.

Ramzan Kadyrow: Jednostki czeczeńskie mają rozpocząć aktywne działania bojowe

31 maja Ramzan Kadyrow przekazał, że zgodnie z nowo otrzymanym rozkazem, podległe mu jednostki "mają rozpocząć aktywne działania bojowe w celu wyzwolenia szeregu zaludnionych obszarów". Przywódca Republiki Czeczeńskiej powiedział, że działania te będą podejmowane w rejonie obwodu donieckiego, za który Czeczeni będą odtąd odpowiedzialni.

Kadyrow gibie się i "pozdrawia" z czołgu. "Teraz widzieliście już wszystko"

Kadyrow dodał, że czeczeńska operacja jest przygotowywana przy aktywnym wsparciu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz Ministerstwa Obrony Rosji. - Pierwszy etap trwa już kilka dni, ponieważ dowództwo jednostek opracowuje plany działania, wyzwalania zaludnionych obszarów oraz otrzymuje nowe dane wywiadowcze - poinformował Ramzan Kadyrow.