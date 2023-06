Xi Jinping ostrzega służby, by przygotowały się na najgorszy scenariusz. Mówi o "wzburzonych falach"

Zobacz wideo Szrot: Chiny odgrywają znaczącą rolę w polityce międzynarodowej

We wtorek 30 maja na polecenie chińskiego przywódcy odbyło się pilne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Komunistycznej Partii Chin. Xi Jinping wezwał swoich doradców ds. bezpieczeństwa narodowego. - Złożoność i trudność kwestii bezpieczeństwa narodowego, przed którymi obecnie stoimy, znacznie wzrosła - powiedział chiński przywódca na posiedzeniu, cytowany przez państwową agencję prasową Xinhua.

Xi Jinping: Chiny muszą zwiększyć swoją skuteczność w "rzeczywistą walkę"

Jak stwierdził, Chiny "muszą trzymać się myślenia opartego na podstawach i najgorszych scenariuszach oraz przygotować się na poważne testy silnych wiatrów i wzburzonych fal, a nawet niebezpiecznych, burzliwych mórz". Polecenia Jinpinga pojawiają się, w momencie, gdy Chiny stoją w obliczu wielu wyzwań - od sytuacji gospodarczej po - jak określają to Chińczycy - "coraz bardziej wrogie środowisko międzynarodowe". Przywódca stwierdził, że jego kraj musi przyspieszyć modernizację swojego systemu bezpieczeństwa narodowego i zdolności, koncentrując się na zwiększeniu ich skuteczności w "rzeczywistej walce i praktycznym zastosowaniu". Wezwał również do kontynuowania budowy krajowego systemu monitorowania i wczesnego ostrzegania o zagrożeniach dla bezpieczeństwa, poprawy edukacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz do poprawy zarządzania danymi i bezpieczeństwem ws. sztucznej inteligencji.

Niemiecka prasa: "Wysłannik Chin zignorowany w Warszawie". Co usłyszał?

Zgodnie z koncepcją "kompleksowego bezpieczeństwa narodowego" Chiny wprowadziły szereg przepisów mających na celu ochronę przed zagrożeniami, w tym przepisy dotyczące zwalczania terroryzmu, szpiegostwa, cyberbezpieczeństwa, zagranicznych organizacji pozarządowych, wywiadu krajowego i bezpieczeństwa danych. Ostatnio Chiny rozszerzyły także zakres i tak już szeroko zakrojonej ustawy o zwalczaniu szpiegostwa na wszelkie "dokumenty, dane, materiały lub przedmioty związane z bezpieczeństwem narodowym i interesami narodowymi". Z kolei w Hongkongu narzucono szeroko zakrojone prawo o bezpieczeństwie narodowym w celu stłumienia sprzeciwu po tym, jak w mieście wybuchły ogromne protesty demokratyczne.