USA. Pięciolatek zjadł 40 gum do żucia, w jego żołądku utworzył się bezoar. Konieczny był zabieg

Historia dziecka z USA była tak zaskakująca, że opisano ją w czasopiśmie naukowym "JEM Reports". Chłopiec postanowił zjeść pokaźną ilość gumy do żucia. Pięciolatek swoim działaniem zaoszczędził czas w drodze do kosza na śmieci, niestety nie oszczędził swojego żołądka. Lekarze po zobaczeniu wyników podjęli decyzję o przeprowadzeniu zabiegu.

USA. Pięciolatek połknął 40 gum do żucia. Lekarze przeprowadzili zabieg

Pięcioletni chłopiec trafił do szpitala na oddział ratunkowy z bólem brzucha i biegunką. Lekarz w rozmowie z matką dziecka ustalił, że dzień wcześniej połknęło ono 40 sztuk bezcukrowej gumy do żucia. Pacjent żuł kawałek, potem go połykał, aż skończyła się cała paczka. Badanie jamy brzusznej i miednicy wykazało rozdęcie żołądka płynem i szczątkami. Lekarzom trudno było ustalić, czy było to spowodowane posiłkiem, czy spożytymi gumami. Badanie endoskopowe odcinka przewodu pokarmowego potwierdziło obawy, że w żołądku dziecka utworzył się bezoar, który wypełniał 25 procent organu. Przeprowadzono zabieg jego usunięcia metodą endoskopową przez gardło pacjenta. Lekarz przepisał dziecku paracetamol w zawiesinie. Po zabiegu chłopiec wrócił do domu jedynie z bólem gardła.

Czym jest bezoar? Pacjenci narzekają na ból brzucha

Jak informuje artykuł w "JEM Reports" bezoar to zbiór niestrawnego materiału znajdującego się w przewodzie pokarmowym, który urósł do rozmiarów uniemożliwiających jego przejście przez resztę układu pokarmowego. Bezoary są spowodowane zarówno przez żywność, jak i przedmioty niejadalne. Objawy bezoaru przypominają inne formy niedrożności przewodu pokarmowego. Pacjentom towarzyszy ból z uczuciem pełności po posiłku. Zdarzają się także nudności, wymioty i utrata masy ciała.

Leczenie bezoarów różni się w zależności od składu i cech charakterystycznych niestrawionych resztek. Mniej inwazyjną metodą jest rozpuszczenie materiału zalegającego w żołądku. W przypadku chłopca było to niemożliwe do zastosowania, ze względu na to, że w nauce nie są znane substancje, które szybko rozpuściłyby gumę, nie powodując u pacjenta powikłań. Bezpiecznym leczeniem problematycznego bezoaru jest interwencja chirurgiczna. Jak informuje "New York Post" połknięcie niewielkiej ilości gumy do żucia sprawi, że zostanie ona usunięta z organizmu po około 40 godzinach. Jest to substancja, której kwasy żołądkowe nie są w stanie strawić.