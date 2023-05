Atak dronów na Moskwę. Władimir Putin w końcu skomentował: Jestem zaniepokojony

Zobacz wideo Kto powinien zostać przewodniczącym komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów?

We wtorek nad ranem w Moskwie doszło do ataku dronowego. Jak przekazał mer miasta, odnotowano zniszczenia w kilku budynkach, ale nikomu nic się nie stało. Według nieoficjalnych doniesień kanału "Baza" na Telegramie w porannym ataku w obwodzie moskiewskim uczestniczyło ok. 25 dronów. Większość z nich miała zostać zastrzelona, niektóre zaczepiły się o drzewa i druty.

Atak na Moskwę. Drony mogły lecieć do rezydencji Putina i Rublowki. Kto tam mieszka?

Atak dronów na Moskwę. Putin: Kijów prowokuje Rosję do podjęcia podobnych działań

Do wtorkowego incydentu odniósł się rosyjski przywódca. "Putin zaskoczył wszystkich i jednak skomentował dzisiejszy atak dronów na Moskwę" - zakpił na Twitterze Biełsat. Prezydent Rosji bowiem dość rzadko komentuje na bieżąco takie wydarzenia. Przykładowo, nie zabrał głosu m.in. w sprawie majowego ataku na obwód biełgorodzki przeprowadzonego przez rosyjskie formacje walczące po stronie Ukrainy. - System obrony powietrznej działał zadowalająco podczas ataku dronów na Moskwę, ale jest praca do zrobienia. Jest jasne, co należy zrobić, aby uszczelnić obronę powietrzną w stolicy. Zrobimy to - skomentował wtorkowy atak dronów Putin, cytowany przez agencję Interfax.

Co oczywiste, za wtorkowy atak na stolicę Rosji, Putin oskarżył Kijów. Rosyjski przywódca uznał, że to odpowiedź na atak na siedzibę ukraińskiego wywiadu wojskowego. Według Putina "w odpowiedzi, demonstracyjnie, reżim w Kijowie wybrał inną drogę prób zastraszenia Rosji, zastraszenia rosyjskich obywateli i uderzenia w budynki mieszkalne". - To oczywiście jest wyraźna oznaka działalności terrorystycznej - stwierdził Putin, dodając, że Kijów prowokuje stronę rosyjską do podjęcia podobnych działań. - Jestem zaniepokojony próbami sprowokowania reakcji ze strony Rosji. Najwyraźniej właśnie po to jest przeznaczony: prowokować nas do lustrzanych działań. Zobaczymy, co z tym zrobić - powiedział dyktator, któremu najwyraźniej umknął fakt, że to jego wojsko od 2022 roku przeprowadza zmasowany atak na terytorium Ukrainy.

Szef brytyjskiej dyplomacji: Ukraina ma prawo do uderzania także poza swymi granicami

O poranny atak dronów na Ukrainę pytany był przebywający w Estonii szef brytyjskiej dyplomacji James Cleverly. Polityk powiedział, że nie ma na ten temat konkretnych informacji i nie wie, kto stoi za tym incydentem. Wskazał jednocześnie, że co do zasady, pod pewnymi warunkami, Ukraińcy mają prawo uderzać w cele leżące poza ich terytorium. - Ukraina ma także prawo używania siły poza swymi granicami w celu zmniejszenia rosyjskich zdolności do tworzenia zagrożenia dla Ukrainy. Uderzenie w uzasadnione, wojskowe cele zagraniczne to część ukraińskiej samoobrony - stwierdził szef brytyjskiej dyplomacji.