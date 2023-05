Prezydent Kazachstanu odcina się od Łukaszenki. "Doceniam jego żart"

Prezydent Kazachstanu "nie widzi potrzeby", by dołączyć do Państwa Związkowego Rosji i Białorusi. Kasym-Żomart Tokajew usłyszał to zaproszenie od Alaksandra Łukaszenki. Ale bynajmniej nie potraktował jej poważnie.

