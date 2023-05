Wypadek we Włoszech. Nie żyje dwóch agentów wywiadu, członek sił bezpieczeństwa Izraela i Rosjanka

Zobacz wideo Kamiński: Meloni może nauczyć się od Kaczyńskiego, jak zjadać przystawki w rządzie

Do wypadku łodzi na jeziorze Maggiore, na północy Włoch, około 90 km od Mediolanu, doszło w niedzielę. Statek z ok. 20 zagranicznymi turystami i załogą zatonął przy silnym wietrze w rejonie Sesto Calende, w prowincja Varese. Zginęły cztery osoby. Włoskie służby ratownicze wyłowiły wody ciała wszystkich ofiar i potwierdziły ich tożsamość - informuje BBC. To dwaj włoscy agenci wywiadu 62-letni Claudio Alonzi i 53-letnia Tiziana Barnobi oraz 50-letni Shimoni Erez, Izraelczyk, emerytowany członek sił bezpieczeństwa Izraela. Zginęła również Anya Bozhkova, 50-letnia Rosjanka, żona kapitana łodzi.

Włochy. Cztery ofiary "małego huraganu" na jeziorze Maggiore na północ od Mediolanu

Włoskie media informują, że turyści świętowali na statku urodziny, gdy nagle nad jeziorem nadciągnęły burzowe chmury. W relacjach pojawiają się sformułowania, że burza przekształciła się w "sztorm", a nawet "mały huragan". Łódź o długości 16 m wywróciła się i zatonęła. Wszyscy, którzy znajdowali się na jej pokładzie, wpadli do wody, 20 osobom udało się dopłynąć do brzegu lub uratowały ich inne łodzie. Pięć osób trafiło do szpitala. W poszukiwaniach czterech osób uczestniczyli ratownicy i oraz załoga helikoptera, na miejscu było kilka karetek pogotowia i lotnicze pogotowie ratunkowe.

Agencja ANSA przypomina, że Włochy doświadczyły ostatnio serii katastrof związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi Szczególnie dotknięty intensywnymi, błyskawicznymi opadami deszczu jest region Emilia Romania - w powodzi, która pustoszy tę środkową część Włoch, zginęło co najmniej 15 osób. Włoska agencja przypomina, że naukowcy podkreślają, że ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów, gwałtowne burze, powodzie i susze stają się coraz częstsze częste i bardziej intensywne z powodu zmian klimatu spowodowanych przez emisje gazów cieplarnianych przez człowieka.

