Atak dronów w obwodzie moskiewskim. Mer Moskwy: Doszło do uszkodzeń kilku budynków

We wtorek nad ranem w Moskwie doszło do ataku dronowego. Jak przekazał mer miasta, odnotowano zniszczenia w kilku budynkach, ale nikomu nic się nie stało. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że nad obwód moskiewski we wtorek rano nadleciało ok. 25 dronów.

