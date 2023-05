Znów alarm w Ukrainie. Zmasowany atak na Kijów. Drony nadleciały "z różnych kierunków"

Zobacz wideo Siemoniak: Ukrainie potrzebne są zachodnie samoloty, ale nie powinno to być tylko polską sprawą

O trzeciej z rzędu nocy ataków Rosji na Kijów informuje między innymi mer miasta Witalij Kliczko. W serii kilkunastu wpisów na Telegramie wylicza kolejne dzielnice miasta, które zaatakowano. Eksplozje i pożary dotyczą głównie budynków mieszkalnych i celów cywilnych. Kliczko ostrzega mieszkańców, by pozostali w schronach do czasu zakończenia alarmu przeciwlotniczego. Na zdjęciach sprzed zaatakowanych i płonących budynków widać ewakuowanych ludzi, którzy z niedowierzaniem patrzą na bestialskie ataki na ich życie i mienie. Ukraińskie siły obronne poinformowały, że zestrzeliły ponad 20 dronów podczas nowej fali rosyjskich ataków lotniczych na Kijów we wtorek rano. W efekcie wtorkowych nalotów zginęła co najmniej jedna osoba, a siedem zostało rannych.

"Atak był zmasowany, przyszedł z różnych kierunków, w kilku falach" - przekazał na Telegramie Serhij Popko, szef administracji wojskowej Kijowa. Części zestrzelonych dronów spadły w kilku dzielnicach stolicy, w tym w historycznych rejonach miasta: Podolskim i Peczerskim. Nie od razu było wiadomo, ile dronów wystrzeliła Rosja.

Wojna w Ukrainie. Trzecia noc zmasowany ataków Rosji na Kijów

Sztab Generalny Ukrainy poinformował we wtorek nad ranem o najnowszych rosyjskich bombardowaniach ukraińskich miast. W ciągu ostatniej doby agresorzy przeprowadzili zmasowane ataki rakietowe na terenie całej Ukrainie. Rosja używała rakiet manewrujących, pocisków balistycznych, a także dronów różnego typu. Siłami i środkami Sił Powietrznych wszystkie rakiety, lecące do Kijowa, udało się zestrzelić. Łącznie Rosjanie przeprowadzili 62 naloty i 54 bombardowania z wykorzystaniem artylerii rakietowej. Są ofiary śmiertelne wśród cywilów. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i obiekty infrastruktury.

Ukraińska armia podaje, że Rosjanie skupiają wysiłki na opanowaniu rejonu ługańskiego i donieckiego. W ciągu minionego dnia jednostki sił obronnych odparły tam 27 ataków. Sztab Generalny ocenia, że na okupowanych terenach zaostrzają się represje wobec mieszkańców. W obwodzie chersońskim Rosjanie przeszukują prywatne domy. Sprawdzają dokumenty i zawartość telefonów komórkowych, próbując zastraszyć mieszkańców. Twierdzą, że szukają partyzantów.

Ukraińskie lotnictwo dokonało w ciągu ostatniej doby 15 uderzeń w obszary koncentracji rosyjskich żołnierzy i sprzętu. Wraz z jednostkami rakietowymi zniszczyło trzy składy materiałów wojskowych i broni, a także trzy pojazdy wroga.

