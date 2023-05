Napięta sytuacja w Kosowie. Protestujący zaatakowali żołnierzy NATO. Są ranni

Powodem napiętej sytuacji w Kosowie jest objęcie urzędów burmistrzów przez etnicznych Albańczyków w północnej części kraju, zamieszkanej przez większość serbską. Około 25 żołnierzy NATO zostało rannych w starciach z serbskimi protestującymi. Serbowie najpierw zbojkotowali wybory, a teraz próbowali zająć budynki administracyjne, w których Albańczycy mieli sprawować urzędy. Prezydentka Kosowa Vjosa Osmani oskarżyła serbskiego odpowiednika Aleksandara Vucića o destabilizację jej kraju. "Serbskie nielegalne struktury przekształcone w gangi przestępcze zaatakowały kosowską policję, oficerów KFOR (sił pokojowych) i dziennikarzy. Ci, którzy wykonują rozkazy Vucića, aby zdestabilizować północ Kosowa, muszą stanąć przed wymiarem sprawiedliwości" - napisała na Twitterze.

Zamieszki w Kosowie. Żołnierze NATO zostali ranni

O starciach i rannych żołnierzach poinformowało dowództwo misji pokojowej NATO w Kosowie - KFOR. "Podczas walki z najbardziej aktywnymi grupami tłumu, kilku żołnierzy włoskiego i węgierskiego kontyngentu KFOR padło ofiarą niesprowokowanych ataków i odniosło rany urazowe ze złamaniami i oparzeniami w wyniku eksplozji urządzeń zapalających" - napisano w oświadczeniu. KFOR podkreśla, że atak na wojskowych NATO był niesprowokowany. Zapewniono również, że misja będzie kontynuowana bez względu na warunki.

Protesty Serbów przeciwko objęciu przez Albańczyków władzy w miejscowościach Leposavić, Zubin Potok i Zveczan trwają od kilku dni. Ranni zostali Serbowie i funkcjonariusze kosowskich służb. Doszło do blokowania dróg i podpaleń radiowozów. W zbojkotowanych przez Serbów wyborach frekwencja wyniosła 3,5 proc. W związku z sytuacją na północy Kosowa prezydent Serbii ponownie postawił armię w stan najwyższej gotowości. Dodatkowo serbski minister obrony poinformował w komunikacie do mediów, że zarządził pilne przemieszczenie armii do granicy z Kosowem.

Groźba interwencji w Kosowie. "Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz"

Zamieszki na ulicach Kosowa. Protestujący zaatakowali żołnierzy NATO

W miejscowości Zveczan, według świadków, kosowska policja rozpyliła gaz pieprzowy, aby odeprzeć tłum Serbów, którzy przedarli się przez barykadę bezpieczeństwa i próbowali przedostać się do budynku gminy. Serbscy protestujący w Zveczan obrzucili żołnierzy NATO gazem łzawiącym i granatami ogłuszającymi. Serbowie również pomalowali sprayem pojazdy NATO literą "Z", nawiązując do rosyjskiego znaku używanego w wojnie w Ukrainie. Z kolei w Leposavić, w pobliżu granicy z Serbią, żołnierze sił pokojowych USA w strojach do zamieszek umieścili drut kolczasty wokół ratusza, aby chronić go przed setkami Serbów. Później protestujący obrzucili jajkami samochód należący do nowego burmistrza miasta.

Serbowie, stanowiący większość na północy Kosowa, nigdy nie zaakceptowali deklaracji niepodległości Kosowa z 2008 roku i nadal postrzegają Belgrad jako swoją stolicę. Etniczni Albańczycy stanowią ponad 90 proc. ludności całego Kosowa, ale północni Serbowie od dawna domagają się wdrożenia wynegocjowanego przez UE porozumienia z 2013 roku w sprawie utworzenia autonomicznych gmin na ich obszarze.