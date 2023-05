Co się działo na moście Krymskim? Brytyjski MON o "zasłonie dymnej" i maskirowce

24 maja media obiegła informacja o zamknięciu mostu Krymskiego i kłębach dymu widzianych w jego okolicy. Rosja przekonywała, że sytuacja związana jest z odbywającymi się w rejonie ćwiczeniami. Teraz do sprawy odniosło się także Ministerstwo Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii.

Co się działo na moście Krymskim? Brytyjskim MON o "maskirowce"

"W dniu 24 maja 2023 r. Rosja przeprowadziła ćwiczenia bezpieczeństwa wokół mostu krymskiego, który łączy rosyjskie miasto Kercz z okupowanym półwyspem. Obejmowało to stworzenie zasłony dymnej, częściowo maskującej most" - czytamy na Twitterze MON. "Zasłona dymna została ułożona przez zamontowane na ciężarówkach wytwornice dymu TDA-3, prawdopodobnie z 28 Brygady Wojsk Ochrony Nuklearnej, Biologicznej i Chemicznej Rosji" - tłumaczy resort.

Jak czytamy, dym jest istotnym elementem rosyjskiej "maskirowki", czyli maskowania operacyjnego związanego z kamuflażem, oszustwem czy dezinformacją. "Jednak w praktyce rosyjska maskirowka była generalnie nieskuteczna w wojnie w Ukrainie, prawdopodobnie z powodu braku silnej funkcji centralnego planowania i słabej dyscypliny bojowej na niskim szczeblu" - wyjaśnia brytyjski MON.

Most Krymski zniszczony. "Duże kłopoty Rosji w perspektywie czasu"

Most Krymski łączy okupowany przez Rosję Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim

Most Krymski to łączące 19 kilometrów połączenie Półwyspu Krymskiego z krajem krasnodarskim w Rosji, poprowadzone nad Cieśniną Kerczeńską. Jego budowa rozpoczęła się w 2016 roku, dwa lata po tym, jak Rosja, używając siły zbrojnej, nielegalnie przyłączyła Krym do terytorium Federacji. Konstrukcja została otwarta w maju 2018 roku. W październiku 2022 roku na moście doszło do wybuchu i ogromnego pożaru.