Irlandia. Żona znalazła ciało 45-letniego Polaka. Siedział na krześle, w ręku miał telefon

Do napaści na Polaka doszło w czwartek, krótko po godzinie 20:00 na osiedlu Westbury Woods w Enniscorthy w hrabstwie Wexford (Irlandia). Jak przekazują media, służby dostały wezwanie do ofiary nożownika. Według relacji Irish Times, na miejscu znaleziono ciało około 40-letniego mężczyzny, Jego zwłoki, zabezpieczone przez mundurowych i zbadane przez urzędnika z biura patologa stanowego, przeniesiono następnie do szpitala uniwersyteckiego w Waterford.

Jak przekazuje "The Sun", ciało Polaka miała odkryć jego żona. "Zadzwoniłem do Gardy i służb ratunkowych. Jego żona zadzwoniła do mnie z płaczem i powiedziała, że coś się stało. Kiedy wszedłem, zobaczyłem go siedzącego na krześle z telefonem w dłoni" - relacjonował w rozmowie z dziennikarzami sąsiad pary z Polski.

Irlandia. 45-letni Polak z ranami od noża. Zatrzymano 21-latka

Według irlandzkiego serwisu Mirror, zamordowany to 45-letni Michał G. z Lublina. W sprawie zatrzymano 21-latka, który jest podejrzewany o dokonanie morderstwa. Pomiędzy mężczyznami miało dojść do kłótni, w której przebiegu młodszy z nich chwycił za nóż i czterokrotnie ugodził 45-latka. Napastnik miał następnie udać się do nieruchomości w innym miejscu w okolicy, gdzie później został zatrzymany przez służby.

Jak informuje "The Sun", zatrzymany to Adrian Z. Według doniesień serwisu mężczyzna jest oskarżony nie tylko o zabójstwo, lecz także o utrudnianie pracy Gardy, napaść na funkcjonariusza oraz dwie próby ucieczki z posterunku policji.

Sierżant Colm Murray z posterunku Gardy w Enniscorthy przekazał, że służby szukają obecnie "każdego, kto mógł przebywać w pobliżu Westbury Woods między 18:00 a 21:00 w czwartek". "W szczególności szukamy nagrań z kamer przemysłowych lub samochodowych" - dodał.

Jak przekazują irlandzkie media, 45-letni Michał G. miał przebywać w Irlandii od około 10 lat. Mężczyzna miał także ożenić się niecały rok przed zabójstwem.

