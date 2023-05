Rosjanie zaatakowali przed Dniem Kijowa. "Największy atak od początku wojny". Ukraińcy krzyczeli z balkonów

To największy atak na Kijów od początku pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę - oceniają nocne naloty dronów na stolicę Ukrainy jej władze. Nie żyje co najmniej jedna osoba. Systemy obrony powietrznej zestrzeliły co najmniej 40 dronów lecących w kierunku Kijowa. Miasto przygotowuje się do obchodów święta - Dzień Kijowa upamiętnia jego założenie w 482 r.

3 Źródło: @Donbas_Operativniy Otwórz galerię Na Gazeta.pl