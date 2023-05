Podróż samolotem może wywołać wiele emocji zarówno wśród pasażerów, jak i załogi. Na lotnisku w San Diego w USA pojawił się komunikat, że lot może się opóźnić. Chwilę później pasażerowie ujrzeli pilota, wczołgującego się do kokpitu przez okno. O niecodziennym zdarzeniu poinformowała stacja CBS News.

USA. Pilot wczołgał się do samolotu przez okno

Jeden z pasażerów wyjrzał przez okno i zobaczył niecodzienny widok pilota, który przeczołgał się przez okno kokpitu i otworzył drzwi. - Z pewnością jest to coś, czego nie widzisz na co dzień, a ja przeleciałem wiele mil i nigdy nie widziałem czegoś takiego - powiedział pasażer Matt Rexroad, który zauważył sytuację podczas czekania przy bramce na lotnisku. Jak się okazało, powodem takiego niecodziennego wejścia było zablokowanie się drzwi do kokpitu. Pilot postanowił uratować sytuację, wchodząc do środka przez okno i otworzyć kabinę od wewnątrz.

Pilot z USA zapobiegł opóźnieniu. Za zablokowanie drzwi odpowiedzialny był pasażer

Matt Rexroad oznajmił, że jest pod wrażeniem szybkiej reakcji załogi. Southwest Airlines w oświadczeniu dla CBS13 wyjaśniły, że do incydentu doszło podczas wchodzenia na pokład. Jeden z pasażerów otworzył przednie drzwi toalety i nieumyślnie pchnął drzwi pokładu, przez co się zablokowały. W tym czasie piloci przygotowywali się do lotu. Gdy usłyszeli o problemie, jeden z nich postanowił rozprawić się z nim samodzielnie. Dodatkowo poinformowano, że dzięki zaangażowaniu pilota, samolot odleciał zgodnie z rozkładem lotów.

Awaryjne lądowanie z powodu nieproszonego gościa pod fotelem pilota

Zdarza się, że ma pokładzie samolotów dochodzi do stresujących sytuacji. Jednym z nich było zdarzenie, do którego doszło w RPA w kwietniu. Pilot jednego z samolotów turystycznych odkrył nieproszonego pasażera pod swoim fotelem. Pomimo strachu mężczyzna zachował zimną krew, aby bezpiecznie wylądować. O szczegółach informowaliśmy w artykule wyżej.