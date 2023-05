Międzynarodowy Raport Wolności Religijnej Departamentu Stanu USA ujawnił szokujące historie, dotyczące prześladowania chrześcijan w Korei Północnej. Obywatele mają być torturowani i zamykani w więzieniach za swoje przekonania religijne. Jak się okazuje, przewidziane kary obejmują także dzieci.

Korea Północna. Dwulatek skazany na dożywocie za posiadanie Biblii

Jak informuje "Mirror", raport ujawnił, że małe dziecko wraz z rodziną zostali skazani na dożywocie w północnokoreańskim obozie jenieckim. Powodem surowego wyroku było znalezienie Biblii w ich domu. "Business Insider" doprecyzował, że dziecko miało dwa lata. Zgodnie z tamtejszym prawem, kara jest egzekwowana do maksymalnie trzech pokoleń wstecz odnośnie osoby, która została uznana za winną.

W Korei Północnej działa sieć obozów koncentracyjnych (tzw. kwalliso), przeznaczonych w teorii dla więźniów politycznych i kryminalnych. Do takich jednostek trafiają jednak także osoby, które są więzione bez podania przyczyny lub z błahych powodów - np. po przyłapaniu ich na słuchaniu zagranicznej muzyki. Często osoby te nie są nawet postawione w stan oskarżenia czy skazane przez sąd. W kwalliso przebywa od 150 do 200 tys. więźniów. Obozy budowane są w górach, a niektóre z nich mają wielkość miast.

Korea Północna. Status kraju jako potęgi nuklearnej jest "nieodwracalny"

Nie jest to jedyna historia, gdy mieszkańcy Korei Północnej byli karni za przekonania religijne. W 2011 roku miała mieć miejsce egzekucja kobiety i jej wnuka, którzy byli wierzący. Inni chrześcijanie mieli być poddawani torturom, podczas których zawieszano ich z rękami związanymi za plecami. - To było tak bolesne, że wolałbym umrzeć - relacjonowała jedna z ofiar, cytowana przez "Mirror". Znęcanie obejmowało praktyki pozbawiania snu i izolowania, które doprowadziły do samobójstwa kobiety w 2020 roku. Jak informuje "Business Insider", wśród kar znajdowała się również praca przymusowa. Kobiety doświadczałt też przemocy seksualnej.

Reżim Kim Dzong Una prześladuje chrześcijan w Korei Północnej?

Jak donosi "Mirror", aż 70 tys. z możliwych 400 tys. chrześcijan zostało uwięzionych za swoją wiarę pod reżimem Kim Dzong Una. Dzieci mają być indoktrynowane w szkołach, aby informowały nauczycieli o wszelkich oznakach wiary w swoich domach. Z kolei to prowadzi do ukrywania statusu chrześcijanina przed dziećmi. Jeden z północnokoreańskich uciekinierów powiedział organizacji Korea Future, że rząd opublikował powieści graficzne, w których można było się "dowiedzieć", że katolicy rzekomo uprowadzają dzieci i wrzucają je do piwnic, gdzie upuszczają z nich krew.

Sejm obronił projekt "W obronie chrześcijan". "Faryzejski"

Chrześcijanie otrzymują najsurowsze kary za swoje praktyki, ponieważ - zgodnie z raportem - są postrzegani jako "wroga klasa" i "poważne zagrożenie dla lojalności wobec państwa". Niedawno opublikowany raport Departamentu Stanu USA zauważa, że chociaż Korea Północna konstytucyjnie zezwala na wolność religijną, w praktyce czegoś takiego nie ma. Reżim, jako dowód swojej tolerancji, przedstawia kościoły, które zbudowano w Pjongjangu. Raport informuje, że budynki funkcjonują jedynie dla pozorów i ich celem jest ukrywanie prześladowań.



Kolejny z uciekinierów przekazał, że obywatele mogą zostać aresztowani za zbyt długie przebywanie w pobliżu kościołów, a nawet za zbyt częste przejeżdżanie obok nich. Za praktykowanie wiary chrześcijańskiej mają być przewidziane egzekucje i pozbawienie wolności od 15 lat aż do dożywocia. Jak informuje "South China Morning Post", jedna z organizacji pozarządowych Open Doors USA poinformowała, że życie chrześcijan w Korei Północnej jest "nieustannym kociołkiem presji".