Brytyjski wywiad: "Wagnerowcy" wycofują się spod Bachmutu. Ataki trwają. Obrońcy odparli 25 szturmów

Żołnierze z tak zwanej "Grupy Wagnera" rozpoczęli wycofywanie się z pozycji pod Bachmutem, informuje brytyjski wywiad. Dwa dni temu szef najemniczej armii Jewgenij Prigożyn poinformował, że jego żołnierze będą się wycofywali, a swoje pozycje przekażą jednostkom regularnej armii do 1 czerwca. W codziennym raporcie brytyjscy analitycy zauważają również aktywność w Bachmucie maruderów z tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej. Zwracają także uwagę, że z obwodu ługańskiego Rosjanie przerzucają jednostki desantowe.

Kilka dni temu dowódca Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski informował, że ukraińskie wojska robią postępy zwłaszcza na pólnocnej i południowej flankach miasta. Taka operacja może spowodować zamknięcie wojsk agresora w kotle, w zajętych przez niego częściach Bachmutu.

Rosjanie próbują zająć Bachmut od sierpnia ubiegłego roku. Pomimo dysponowania olbrzymią przewagą w ludziach i sprzęcie nie byli dotąd w stanie złamać ukraińskiej obrony.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow potwierdził wycofywanie się "wagnerowców" spod Bachmutu. Podkreślił, że będą oni jednak aktywni na innych odcinkach frontu.

Ukraina. Nie tylko Bachmut areną walk

Rosjanie nadal bezskutecznie próbują przełamać ukraińską obronę nie tylko w samym Bachmucie ale i w okolicach Awdijiwki, Łymanu i Marjinki. Obrońcy odparli w tym regionie 25 szturmów.

Według informacji sztabu w rosyjskich wojskach coraz częściej dochodzi do dezercji i odmowy wykonania rozkazów. Przedwczoraj 20 więźniów wcielonych do armii zdezerterowało z frontowej jednostki pod Swatowem w obwodzie ługańskim. Uciekli wojskowym Kamazem. Poszukiwania trwają do dziś.

Ukraińkie lotnictwo przeprowadziło 11 uderzeń w zgrupowania rosyjskich wojsk i sprzętu. Wojska rakietowe i jednostki artyleryjskie zniszczyły 2 rosyjskie składy amunicji, dwie baterie armat na stanowiskach bojowych i kompleks przeciwlotniczy.