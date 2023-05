Sąd Najwyższy Białorusi oddalił apelację Andrzeja Poczobuta i utrzymał wyrok

Działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 roku. Reżim Aleksandra Łukaszenki oskarżył Polaka o wzywanie do działań szkodzących Białorusi oraz wzywanie do nienawiści na tle narodowościowym, religijnym i społecznym. Po prawie dwóch latach przebywania za kratami, 8 lutego sąd w Grodnie skazał go na 8 lat więzienia. Działacz nieuznawanego przez reżim Związku Polaków na Białorusi - dziennikarz Andrzej Pisalnik stwierdził, że wyrok dla Andrzeja Poczobuta to zemsta władz łukaszenkowskich na polskiej mniejszości, która nie poddała się indoktrynacji.

Rozprawa Sądu Najwyższego odbywała się bez udziału Poczobuta, za zamkniętymi drzwiami. Służby prasowe organu poinformowały jedynie, że apelacja wyrok grodzieńskiego sądu "pozostawiono bez zmian, a apelacja została odrzucona". Oznacza to, że wyrok się uprawomocnił.

Niezłomny Andrzej Poczobut

Były konsul Polski w Grodnie Jarosław Książek nazwał Andrzeja Poczobuta niezłomnym. Podobnie ocenił postawę działacza polskiej mniejszości białoruski opozycjonista Aleś Michalewicz.

Reżim nakłaniał Andrzeja Poczobut do przyznania się do winy i napisania wniosku o ułaskawienie oraz chciał, aby ten po ułaskawieniu opuścił Białoruś. Jednak działacz polskiej mniejszości nie poddał się. Inną postawę przyjął były szef opozycyjnego portalu Nexta Raman Pratasiewicz, który niedawno został ułaskawiony i wypuszczony na wolność. - On przeszedł na stronę reżimu - stwierdził opozycjonista Aleś Michalewicz. Na Białorusi w aresztach i więzieniach przetrzymywani są obrońcy praw człowieka, w tym laureat pokojowej nagrody Nobla Aleś Bialacki oraz dziennikarze, działacze obywatelscy i opozycjoniści. Za kraty można trafić za każdy przejaw sprzeciwu wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki.

