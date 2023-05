Brazylia. Znany aktor znaleziony martwy. Ciało ukryto w drewnianej skrzyni

Zobacz wideo Aleksander Śniegocki gościem Zielonego Poranka Gazeta.pl

Jak donosi panamski dziennik Dia a Dia, ciało 44-letniego aktora Jeffersona Machado zostało znalezione w drewnianej skrzyni, która była zakopana na głębokości dwóch metrów w dzielnicy Campo Grande w zachodniej części Rio de Janeiro w Brazylii. Mężczyzny nie widziano od czterech miesięcy - mniej więcej od stycznia. Zgłoszenie o jego zaginięciu wpłynęło jednak do służb dopiero 9 lutego. Związane ciało aktora odnaleziono w poniedziałek, jednak dopiero w środę potwierdzono jego tożsamość, pobierając odciski palców.

Brazylia. Znany aktor znaleziony martwy. Ciało ukryte było w skrzyni

Ciało aktora było ukryte na terenie posesji należącej do kobiety, która wynajęła przybudówkę obcemu człowiekowi. Według wstępnych podejrzeń policji to on może być mordercą. Dziewięć osób, w tym siedmiu funkcjonariuszy, pracowało nad wydobyciem kufra, który - jak potwierdził prawnik rodziny Machado - należał do aktora i został wyniesiony z rodzinnego domu. "Jefferson został brutalnie zamordowany przez zazdrosnych, złych i oczywiście pozbawionych skrupułów ludzi" - napisała w mediach społecznościowych Cintia Hilsendeger, przyjaciółka rodziny aktora.

Jeszcze w zeszłym tygodniu matka Machado miała nadzieję, że jej syn wciąż 篡je. Das Dores przekazała w rozmowie z Notícias do Dia, że ostatni raz rozmawiała z nim 29 stycznia. Powiedziała, że zaczęła się martwić, gdy jej syn przestał do niej dzwonić i otrzymywała od niego tylko błędnie napisane wiadomości tekstowe. W wiadomo軼i miała również przeczytać, że rzekomo syn nie może wykonać połączenia wideo, ponieważ "upuścił telefon w toalecie".

Jefferson Machado nie żyje. Aktor był znany m.in. z telenoweli "Reis"

Aktor urodził się w Araranguá, na południe od Rio de Janeiro. Machado grał m.in. w serialu "Reis". Posiadał również doświadczenie w dziennikarstwie i produkcji. Udzielał się charytatywnie. Opuścił swój rodzinny region w 1997 roku, a rok później przeniósł się do Florianópolis na południu Brazylii, gdzie pełnił między innymi funkcję producenta czy scenografa. Machado był znany ze swojej miłości do zwierząt - miał osiem psów.

