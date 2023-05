Angelo Radosta i Maria Giuseppina poznali się kiedy on miał 16, a ona 15 lat. Przez niemal dekadę byli w szczęśliwym związku, planowali ślub i wspólne życie. Ceremonia nie doszła jednak do skutku, ponieważ każde z nich zdecydowało się obrać zupełnie inną drogę. Ona wstąpiła do klasztoru i została zakonnicą klauzurową. On po pobycie w seminarium przyjął święcenia i został księdzem. Po 10 latach swojej posługi ksiądz Angelo Ragosta opowiedział w mediach społecznościowych ich niezwykłą historię.

REKLAMA

Zobacz wideo Ślub w ruinach. Para wolontariuszy powiedziała sobie "tak" mimo trwającego ostrzału Charkowa

Włochy. Po dziewięciu latach zerwali zaręczyny. On został księdzem, ona zakonnicą

Para zaręczyła się już 29 grudnia 1996 roku kiedy mieli zaledwie 15 i 16 lat. Byli "dwojgiem dzieci", jak podkreślił Ragosta w obszernym poście zamieszczonym na Facebooku. W 2005 roku planowali się pobrać, jednak "Bóg miał zamiar nieco odmienić karty". Według kapłana to Maria go opuściła. Podjęła decyzję o rozstaniu, po tym jak "Bóg sprawił, że zrozumiała swoje pragnienia". Kobieta wstąpiła do klasztoru Carmelo na Ponti Rossi w Neapolu, gdzie znana jest jako siostra Maria Giuseppina dell'Amore incarnato.

Początkowo mężczyzna był zszokowany decyzją narzeczonej. Nadal utrzymywali kontakt, przyjaźnili się, chodzili na wspólne obiady. Zrozumiał jednak, że "Bóg wygrał" i Maria zostawiła go na dobre. Ksiądz wspominał, że był to trudny okres w jego życiu. - Pracowałem dalej, miałem pensję, wychodziłem z innymi dziewczynami, ale wszystko było niesmaczne, nic mi nie wystarczało, miałem wszystko, a jednak nie byłem szczęśliwy - podkreślał. - Aż pewnego wieczoru w Toskanii, po nieszporach, zadałem Bogu fatalne pytanie, którym nękał nas ojciec Michele. Krótko mówiąc, zapytałem go: "Dlaczego jestem na Ziemi? Czego ode mnie chcesz?" - przywoływał wspomnienia duchowny. To właśnie w tamtej chwili zrozumiał swoje powołanie. Do seminarium wstąpił w wieku 26 lat. Święcenia kapłańskie przyjął 21 kwietnia 2013 roku kiedy skończył 33 lata.

"Dywaniki do kibla" z Jezusem. Ksiądz wylicza komunijne wymysły rodziców

Była para po latach spotyka się w klasztorze

Byli narzeczeni nadal utrzymują ze sobą kontakt. Angelo Ragosta na co dzień przebywa w Niemczech, ale jak podkreślił, ilekroć przyjeżdża do Neapolu, odwiedza klasztor, w którym przebywa Maria Giuseppina dell'Amore incarnato. Mimo że nie może wchodzić do zamkniętej sakralnej części budynku, udaje mu się spotkać z byłą narzeczoną. "Historia nie zmieniła się tak bardzo: kiedy byłem zaręczony, dostawałem wykłady. Dostaję je nawet jako ksiądz!" - żartował w mediach społecznościowych duchowny.