Wymiana jeńców między Ukrainą i Rosją, wśród nich obrońcy Bachmutu. Byli uznawani za zaginionych

- Znaleźliśmy ich i przywieźliśmy do domu - tak o uznanych za zaginionych obrońcach Bachmutu, którzy wrócili do domów, mówił prezydent Ukrainy. W codziennym, wieczornym wystąpienia Wołodymyr Zełenski odniósł się do czwartkowej wymiany jeńców między Ukrainą i Rosją. Wśród prawie 2,5 tysiąca Ukraińców jest 106 obrońców Bachmutu.

