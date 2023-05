USA. Przywódca ataku na Kapitol skazany. Sąd: Stanowi ciągłe zagrożenie dla kraju

Zobacz wideo Zwolennicy Trumpa wtargnęli do Kapitolu

Sąd federalny w Stanach Zjednoczonych skazał w czwartek założyciela skrajnie prawicowej organizacji Strażnicy Przysięgi Stewarta Rhodesa na 18 lat więzienia za wywrotowy spisek i inne przestępstwa związane z atakiem na Kapitol 6 stycznia 2021 r. Associated Press ocenia, że wyrok jest "przełomowy", a Reuters dodaje, że kara 18 lat więzienia dla Rhodesa stanowi najdłuższy wyrok w związku z atakiem na Kapitol, który przeprowadzili zwolennicy Donalda Trumpa, aby uniemożliwić Kongresowi USA zatwierdzenie zwycięstwa wyborczego jego rywala w wyborach prezydenckich Joe Bidena.

Przez dziesięciolecia chciał pan, aby demokracja tego kraju przerodziła się w przemoc. Nie jest pan więźniem politycznym. Stanowi ciągłe zagrożenie dla kraju

- powiedział sędzia Amit Mehta, cytowany przez Reutersa.

USA. 18 lat więzienia dla przywódcy ataku na Kapitol. "To jest terroryzm"

Prokuratorzy domagali się kary 25 lat pozbawienia wolności dla przywódcy ataku na Kapitol. Argumentowali, że "Rhodes kierował spiskiem mającym na celu użycie siły i przemocy, aby zastraszyć i zmusić członków naszego rządu do powstrzymania zgodnego z prawem przekazania władzy po wyborach prezydenckich". - To jest terroryzm - podkreśliła prokuratorka federalna Kathryn Rakoczy. Przed ogłoszeniem wyroku Rhodes stanął przed sędzią i przekonywał, że jest "więźniem politycznym", który, podobnie jak Trump, próbuje przeciwstawić się ludziom "niszczącym" jego kraj. - Uważam, że ten kraj jest niesamowicie podzielony. A to oskarżenie - nie tylko moje, ale wszystkich - pogarsza sytuację - cytuje skazanego Reuters.

Przywódca spiskowców został skazany za przestępstwo polegające na próbie "obalenia lub zniszczenia siłą rządu Stanów Zjednoczonych" oraz za utrudnianie oficjalnego postępowania i manipulowanie dokumentami. Rhodes został oczyszczony z dwóch innych zarzutów.

Atak na Kapitol. Ponad stu policjantów rannych w trakcie zamieszek

6 stycznia 2021 r. zwolennicy Trumpa wdarli się na Kapitol w trakcie głosowania Senatu. Specjalna służba dbająca o bezpieczeństwo budynku i polityków nie była wystarczająco przygotowana na atak o tej skali. Informator CNN przekazał, że przed rozpoczęciem głosowania Pentagon wahał się zbyt długo z podjęciem decyzji o wysłaniu żołnierzy na protest, co doprowadziło do rozprzestrzenienia się zamieszek na dużą skalę.

W dniu ataku na Kapitolu zmarło pięć osób. Jedną z nich była nieuzbrojona kobieta zastrzelona przez policję, inną stratował tłum. W wyniku zamieszek ponad stu policjantów zostało rannych. Czterech funkcjonariuszy popełniło samobójstwo. Policja aresztowała w sumie ponad tysiąc osób w związku ze szturmem zwolenników Trumpa na Kapitol. Ponad połowa przyznała się do przestępstw, w tym napaści, kradzieży, wtargnięcia i utrudniania postępowania urzędowego. Według Departamentu Sprawiedliwości USA około 80 osób zostało uznanych za winnych.

