Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej 25 maja po wirtualnym spotkaniu Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy, Lloyd Austin poinformował o najnowszych szkoleniach dla ukraińskich pilotów. Będą oni zdobywać doświadczenie w używaniu myśliwców czwartej generacji oraz F-16.

Wojna w Ukrainie. Dania i Holandia będą szkoliły ukraińskich pilotów na maszynach F-16

Szef Pentagonu Lloyd Austin przekazał podczas konferencji prasowej, że podczas ostatniego spotkania członkowie grupy omówili plany szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach oraz F-16. Koalicji, szkolącej pilotów na F-16, będą przewodzić Holandia oraz Dania. Według Austina będzie to długoterminowa praca nad tym, aby zapewnić bezpieczeństwo Ukrainie. Niezbędna jest również odpowiednia ilość amunicji oraz możliwość odpowiedniej konserwacji sprzętu ich w kraju. Ponadto do pomocy w szkoleniu pilotów zgłosiły się także: Polska, Belgia, Portugalia i Norwegia.

Obecny na konferencji przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabu gen. Mark Milley przekazał również, że Ukraińcy nie powinni używać amerykańskiego sprzętu do bezpośredniego ataku na Rosjan. - Prosiliśmy Ukraińców, by nie używali amerykańskiego sprzętu do ataków na Rosję - powiedział generał i podkreślił, że to wojna między Ukrainą i Rosją, a nie między Stanami Zjednoczonymi i Rosją.

Jak zakończy się wojna w Ukrainie? - Ta wojna nie zostanie militarnie wygrana przez Rosję. Jej strategiczne cele, podbój terytorium zwanego Ukrainą, obalenie rządu Zełenskiego (...) zostały pogrzebane jakiś rok temu - stwierdził gen. Milley. Jak dodał jednak, wypchnięcie z okupowanych terenów 100 tys. Rosjan może być trudne i czasochłonne. - To oznacza, że walki będą trwały, będą krwawe i ciężkie - przekazał.

Międzynarodowa Grupa Kontaktowa ds. Obrony Ukrainy została utworzona w kwietniu 2021 roku. 25 maja odbyło się 12 spotkanie jej przedstawicieli. Wzięli w nim udział ministrowie obrony i szefowie obrony z blisko 50 krajów z całego świata. Podczas spotkania omawiano przebieg toczącej się wojny w Ukrainie oraz możliwości zapewnienia Ukraińcom środków niezbędnych do obrony ich terytorium.

Samoloty F-16 mają trafić do Ukrainy na jesieni. Decyzja ta zapadła podczas szczytu G7 w Hiroszimie. Wówczas USA wyraziły zgodę na szkolenie ukraińskich pilotów w obsłudze amerykańskich samolotów. Projekt poparły m.in. Francja, Belgia, Holandia, Dania, Wielka Brytania i Portugalia.



- Szkolenie ukraińskich pilotów w pilotowaniu amerykańskich myśliwców F-16 nie czyni NATO stroną konfliktu. Ukraina ma prawo do samoobrony. Pomagamy Ukrainie w przestrzeganiu tego prawa - powiedział w ubiegłym tygodniu szef NATO Jens Stoltenberg.