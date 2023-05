Rosjanie oznaczyli Morze Czarne symbolami "Z". "By wzmocnić morale przed kontrofensywą"

Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że prorosyjscy działacze utworzyli na Morzu Czarnym symbol "Z". Zrobili to, podszywając się zdalnie pod system kontroli ruchu statków. Prawdopodobnie ma to zwiększyć chęci rosyjskich żołnierzy do walki.

