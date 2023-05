Finlandia przekaże broń Ukrainie. Wartość sprzętu wojskowego robi wrażenie

Fiński rząd nie przekazał dalszych szczegółów dotyczących dokładnej zawartości, metody lub harmonogramu pomocy. Jak wyjaśniono, chodzi o kwestie operacyjne i chęć zapewnienia bezpiecznego dostarczenia sprzętu stronie ukraińskiej. Do tej pory Finlandia zorganizowała 14. pakietów pomocy wojskowej dla Ukrainy, przekazując w tym sześć czołgów Leopard 2 i szkoląc Ukraińców w ich obsłudze. Łączna wartość wszystkich dotychczasowych pakietów wsparcia militarnego Helsinek dla Kijowa to ponad 910 milionów euro.

"Dziękuję prezydentowi Niinisto za szybką realizację porozumień, które osiągnęliśmy w Helsinkach. 16 pakiet pomocy dla Ukrainy, który obejmie systemy przeciwlotnicze i amunicję, jest pilnie potrzebny na polu walki. Razem do zwycięstwa!" - napisał Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.

Rosja atakuje Ukrainę za pomocą dronów

W nocy Rosjanie atakowali Ukrainę za pomocą 36 dronów Shahed. Wszystkie zostały strącone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Głównym celem była ukraińska stolica. Jak informują władze Kijowa - Rosjanie atakowali kilkoma falami i w ten sposób chcieli wyczerpać ukraińską obronę. Był to już 12 atak powietrzny na Kijów w tym miesiącu. Używane przez Rosjan drony Shahed to broń, którą Moskwie przysyła Teheran. Nocny atak niemal zbiegł się w czasie z apelem prezydenta Zełenskiego do Irańczyków.

Prezydent Ukrainy zwrócił się do nich z pytaniem, dlaczego są współuczestnikami rosyjskiego terroru i znajdują się po stronie państwa zła. Jak dodał, choć ukraińska obrona nauczyła się strącać większość dronów kamikadze, które Iran przekazuje Rosji, to jednak część z nich dosięga celów i niszczy państwo ukraińskie. Do tej pory Rosjanie atakowali Ukrainę za pomocą ponad 1100 irańskich dronów Shahed, z czego udało się zestrzelić około 900 tych maszyn.

Aktualna sytuacja na froncie

W ciągu ostatniej doby siły rosyjskie prowadziły działania zaczepne na kierunku kupiańskim, łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim i marjińskim. Jak informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na kierunku kupiańskim Rosjanie prowadzili bezskuteczne natarcie w rejonie Masjutiwki. Przeprowadzili atak lotniczy i ostrzały artyleryjskie w rejonie Kisliwki, z kolei na kierunku łymańskim rosyjskie lotnictwo dokonało nalotu w rejonie Dibrowy, a artyleria ostrzeliwała ukraińskie pozycje. Bezskuteczne natarcie zostało przeprowadzone w rejonie Iwaniwskiego, a w okolicy Biłoj Hory Rosjanie dokonali nalotu. W rejonie Marjinki Ukraińcy odparli wiele rosyjskich natarć.

W ciągu ostatniej doby rosyjskie lotnictwo przeprowadziło łącznie 30 nalotów, a ukraińskie miejscowości były 39 razy ostrzeliwane rakietami niekierowanymi. Na całym terytorium Ukrainy istnieje zagrożenie atakami lotniczymi i rakietowymi.