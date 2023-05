Znamy głównego rywala Donalda Trumpa. Gubernator Ron DeSantis dołączył do wyścigu o fotel prezydenta USA

Zobacz wideo Biden ubiega się o reelekcję. Cimoszewicz: To dobra informacja, bo wiemy, jaka jest alternatywa

Gubernator Florydy Ron DeSantis dołączył do wyścigu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych. Kandydat republikanów, jeszcze niewskazany, zmierzy się w walce o prezydenturę w 2024 roku z Joe Bidenem, który zapowiedział walkę o reelekcję z ramienia demokratów. Ron DeSantis złożył formalną deklarację startu w wyborach w Federalnej Komisji Wyborczej przed transmisją spotkania na żywo na Twitterze z właścicielem tej platformy Elonem Muskiem. "Kandyduję na prezydenta Stanów Zjednoczonych, by przewodzić wielkiemu amerykańskiemu powrotowi, bo wiemy, że nasz kraj idzie w złym kierunku" - powiedział Ron DeSantis w "Twitter Space".

Wybory w USA. Ron DeSantis dołączył do wyścigu o fotel prezydenta

Ron DeSantis jest w tym momencie najpoważniejszym rywalem byłego prezydenta Donalda Trumpa o republikańską nominację. 44-letni Amerykanin reprezentuje prawicowe skrzydło partii i zajmuje konserwatywną pozycję w takich sprawach jak aborcja czy kwestie rasowe. O starcie w wyborach gubernatora Florydy mówiło się w Stanach Zjednoczonych od miesięcy. Choć na razie ustępuje on w sondażach Donaldowi Trumpowi, uważany jest za jednego z najsilniejszych kandydatów w walce o nominację republikanów, którzy twierdzą, że obecny prezydent Joe Biden nie radzi sobie z inflacją oraz przestępczością i pchnął kraj za bardzo w lewo w sprawach społecznych i obyczajowych.

Wybory prezydenckie w USA. Kim jest nowy kandydat Ron DeSantis?

Ronald Dion DeSantis urodził się 14 września 1978 roku w Jacksonville. Z pochodzenia jest Włochem - wszyscy jego pradziadkowie urodzili się we Włoszech. W latach 1997-2001 studiował historię na Uniwersytecie Yale. W 2002 roku rozpoczął studia prawnicze na Harvard Law School. W 2004 wstąpił do rezerwy Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Rok później ukończył studia na Harvardzie z tytułem Juris Doctor i szkołę przygotowawczą sędziów Marynarki Wojennej Naval Justice School. W 2012 roku DeSantis zwyciężył w wyborach do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Jego kadencja planowo miała trwać do 3 stycznia 2019 roku, opuścił jednak Kongres 10 września 2018 roku, by skupić się na kampanii gubernatorskiej.

W listopadzie 2018 roku zwyciężył w wyborach na gubernatora Florydy. W 2022 uzyskał reelekcję. Od połowy 2021 roku zaczął być wymieniany jako potencjalny kandydat Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich w USA w 2024 roku. We wrześniu 2021 roku nazwał spekulacje dotyczące jego startu w wyborach "całkowicie zmyślonymi". W kwietniu 2023 roku na pytanie o start wyborach odpowiedział: "Nie jestem kandydatem, ale zobaczymy, czy i kiedy to się zmieni".